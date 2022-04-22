Для українців засекретили важливу інформацію – куди закрив доступ НБУ

Які реєстри закрив Нацбанк / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні тимчасово засекретили для публічного доступу частину реєстрів та переліків Національний банк України.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

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Обмеження діють з 22 квітня, вимкнено доступ до Комплексної інформаційної системи Нацбанку та таких реєстрів:

державний реєстр фінансових установ;

реєстр колекторних компаній;

державний реєстр страхових та перестрахових брокерів;

перелік небанківських фінансових груп.

Таке рішення було ухвалено для того, щоб не дати агресору використати інформацію про учасників фінансового ринку України.

Постачальникам фінансових послуг як раніше буде відкритий доступ до Комплексної інформаційної системи, для цього компанія має бути авторизована НБУ.

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Обмеження для українців

Днем раніше НБУ запровадив додаткові обмеження на транскордонні операції громадян.

Це рішення було прийнято для боротьби з непродуктивним відпливом капіталу з країни під час воєнного стану.

Тепер фізособи зможуть здійснювати операції quasi cash, з використанням лише власної іноземної валюти та в межах ліміту 100 тис. грн. на місяць (в еквіваленті).

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До таких операцій належать:

покупка криптовалют;

поповнення брокерських чи форекс-рахунків;

поповнення електронних гаманців;

покупка подарункових сертифікатів;

перекази на користь букмекерських компаній;

оплата дорожніх чеків.

У Нацбанку зазначили, що такі зміни покращать кон'юнктуру валютного ринку, а це, своєю чергою, зменшить тиск на міжнародні резерви країни.

"Сьогодні" також писали, за що банки блокують гроші на рахунках українців і розповідали, які податкові послаблення діють на час війни.