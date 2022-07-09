Для українців зовсім скоро здешевшає комуналка — що стане причиною цього

Програма з термомодернізації житлового фонду, покликана зменшити споживання імпортних енергоносіїв / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Верховна Рада прийняла закон, який передбачає спрощення процедури утеплення багатоквартирних будинків (№6485), що в свою чергу дозволить суттєво зменшити комунальні витрати і споживання газу.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

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Рішення, за його словами, підтримали 276 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Так, ухвалені зміни спрямовані на скорочення кількості необхідних процедур та часу їх здійснення для реалізації енергоефективних заходів та термомодернізації житлових будинків.

Про що взагалі законопроєкт?

Законопроєкт спрощує процедуру розгляду заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності та фінансування робіт, які потрібні для термомодернізації будівлі.

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Як зауважила народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк, крім цього, запроваджуються нові мінімальні вимоги до енергетичної ефективності, які застосовуються при новому будівництві, реконструкції, капітальному ремонті. Переглядатимуться вони не рідше ніж раз на п’ять років, та мають відрізнятися залежно від низки чинників.

Також з-поміж усього законопроєктом визначено, що оплата у разі встановлення загальнобудинкового лічильника здійснюється тільки за показаннями лічильника, з моменту фактичного його встановлення.

Хто залишиться без тепла взимку?

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що деякі українці залишаться без тепла узимку. Все через те, що в окремих населених пунктах окупанти пошкодили інфраструктуру, і відремонтувати централізоване постачання до кінця 2022 року не вдасться.

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По суті, після перемоги України відбудовувати об’єкти, зруйновані російськими ракетами та снарядами, доведеться з нуля. Йдеться про сотні розбитих і втрачених котелень, які забезпечували теплом невеликі міста.

Щоб підтримати українців у холодну пору, уряд забезпечить громади швидкими модульними котельнями. Вони працюватимуть на різних видах палива і їх можна розгортати упродовж тижня.

Прем’єр наголосив, що навіть на найгірший випадок всі процедури прописані і погоджені з органами місцевого самоврядування. Серед іншого, створили запас спеціальних генераторів для електроенергії і очищувачів для питної води.

"Сьогодні" раніше писали, як правильно підготуватися до опалювального сезону 2022/2023, і розповідали, які ціни на газ оприлюднили українські постачальники.