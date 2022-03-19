Для українців безкоштовно? Скільки коштуватиме паркування та оренда авто в Польщі

Де залишити авто у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українці, що тимчасово змушені виїхати з країни через воєнні дії, найчастіше обирають Польщу. Тамтешня влада вже робить кроки назустріч українцям, приймає постанови щодо пільг та спрощених процедур у різних сферах. Поляки також допомагають влаштувати життя на місці.

"Сьогодні" розібралися, які польські міста пропонують українцям безкоштовну парковку. А також, які існують сервіси для оренди транспорту і скільки це коштує.

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Безкоштовні парковки

Через великий наплив українців адміністрації кількох польських міст дозволили безкоштовно паркувати автомобілі громадянам України.

Одне з таких міст – Краків. Як повідомляє місцеве видання, мер Кракова підписав розпорядження, яке дозволяє громадянам України отримати тимчасовий безкоштовний абонемент на паркування авто в місцях, де за це зазвичай потрібно платити.

Умова отримання такої пільги – пред'явлення одного з таких документів:

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документа, що підтверджує перетин кордону між Україною та Польщею з 24 лютого;

оригіналу направлення на проживання за певною адресою, що видав воєвода малопольський;

свідоцтво про тимчасову реєстрацію на проживання з 24 лютого;

українське свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Такий абонемент видається на місяць, його також можна продовжити.

Схожі умови для українців створили і в Познані. Там також можна безкоштовно ставити своє авто на платних парковках міста. Для цього треба отримати спеціальне посвідчення, яке видається після пред'явлення таких же документів, які вимагають у Кракові.

Дозвіл на безкоштовне паркування так само надається на 30 днів.

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До пільг українцям приєднався і Люблін. Там прийняли "пакет допомоги" для біженців, який містить у собі звільнення від зборів, зокрема на громадський транспорт та паркомісця.

Підставою для безкоштовного проїзду в громадському транспорті чи користування паркомісцем є документи, що підтверджують громадянство України.

Інші міста поки не запровадили таких спрощень.

Щодо цін на паркомісця ситуація приблизно така. У Вроцлаві 15 березня з'явилися нові платні паркомісця. Щоб залишити там авто, потрібно заплатити за такими тарифами:

3 злотих (20,66 грн) за першу годину паркування;

3,10 злотих (21,35 грн) за 2 годину паркування;

3,30 злотих (22,73 грн) за третю годину паркування;

3,00 злотих за 4-ту та кожну наступну годину паркування.

Скільки коштує орендувати авто у Польщі?

Щоб дізнатися, скільки коштуватиме оренда авто у цій країні, ми використали ресурс RentCars.pl.

Наприклад, ми знаходимося у центрі міста Хожув (неподалік Катовіце) і нам потрібно авто на 1 тиждень. Забрати авто потрібно о 9:00 20 березня, а повернути о 9:00 27 березня. Сервіс пропонує такі варіанти:

Skoda Fabia, Renault Clio або Toyota Yaris на 5 місць за 970 злотих (6681 грн);

KIA Cee'd, Skoda Rapid, Ford Focus чи Opel Astra за 1110 злотих (7645 грн);

є також пропозиції за 1505 злотих (10366 грн), 1533 злотих (10559 грн) та більше.

Ціна оренди також збільшується, якщо замовляти авто із системою охорони.

Правила дорожнього руху у Польщі

Раніше ми писали про те, що варто знати українським водіям, які прибувають у Польщу.

Ключові загальні правила, про які варто знати, такі:

у Польщі правосторонній дорожній рух;

використання ременів безпеки є обов'язковим для водія і всіх пасажирів, включно з тими, що перебувають на задньому сидінні (за невиконання правила штраф 100 злотих – 690 грн);

автомобiльнi фари повинні бути увімкнені цілодобово протягом усього року;

у авто повинен бути попереджувальний трикутник та вогнегасник;

допустима концентрація алкоголю в крові становить 0,2 проміле (0,1 мг/л при вимірюваннi алкоголю в видихуваному повітрі);

категорично заборонено розмовляти по телефону під час водіння (штраф 500 злотих – 3 454 тис. грн);

для дітей повинні бути спеціальні дитячі автокрісла (за невиконання правила штраф 300 злотих – понад 2 тис. грн).

"Сьогодні" вже розповідали, скільки коштує орендувати житло в Польщі для українців та як перевезти авто в інше місто та скільки це коштує.