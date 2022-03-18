Правила дорожнього руху у Польщі: що треба знати українським водіям

Українці, рятуючись від бойових дій, масово виїжджають за кордон. Польща є однією з найпопулярніших країн.
"Сьогодні" розкажуть, які є основні правила дорожнього руху в Польщі, яких українські водії повинні дотримуватися.
Як їздити в Польщі?
Для українців створили спеціальну брошуру, яка допоможе розібратися в основних пунктах. Ключові загальні правила, про які варто знати, такі:
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- у Польщі правосторонній дорожній рух;
- використання ременів безпеки є обов'язковим для водія і всіх пасажирів, включно з тими, що перебувають на задньому сидінні (за невиконання правила штраф 100 злотих – 690 грн);
- автомобiльнi фари повинні бути увімкнені цілодобово протягом усього року;
- у авто повинен бути попереджувальний трикутник та вогнегасник;
- допустима концентрація алкоголю в крові становить 0,2 проміле (0,1 мг/л при вимірюваннi алкоголю в видихуваному повітрі);
- категорично заборонено розмовляти по телефону під час водіння (штраф 500 злотих – 3 454 тис. грн);
- для дітей повинні бути спеціальні дитячі автокрісла (за невиконання правила штраф 300 злотих – понад 2 тис. грн).
За вживання алкоголю можуть бути різні штрафи. Зокрема:
- від 50 до 5000 злотих або арешт строком до 30 діб;
- в особливих випадках суд може накласти максимальний штраф у розмірі до 30 000 злотих (понад 200 тис. грн);
- втрата водійського посвiдчення від 6 місяців до 3 років.
А от штрафи за перевищення швидкості коливаються від 50 до 2 500 злотих (345 грн – понад 17 тис. грн).
Водійські права
Щоб керувати автомобілем у Польщі необхідно мати такі документи:
- документ, що посвідчує особу (ID-карта або паспорт);
- водiйське посвiдчення;
- реєстраційне свідоцтво з дійсним технічним оглядом транспортного засобу;
- страхування транспортного засобу – чинний у Польщi поліс страхування цивільної відповідальності.
Деякі страхові компанії оголосили, що будуть сплачувати 30-денні внески зі страхування цивільної відповідальності громадян України.
А щоб отримати водійські права у Польщі, потрібно подати спеціальну заявку. Згідно з польським законодавством це можна зробити за умови, якщо ви перебуваєте на території країни щонайменше 185 днів у кожному календарному році.
Скільки коштує пальне
Раніше "Сьогодні" розповідали про середні ціни на бензин та дизель на заправках країн Європи.
Заправити авто у Польщі можна на мережах заправок BP, Shell, Orlen, Circle K, Lotos і Auchan. За останні два тижні тут дещо зросла ціна на пальне:
- A95 можна купити в середньому за 6,86 злотого (46,70 гривні);
- A98 – за 7,19 злотого (48,76 гривні);
- дизель – за 7,46 злотого (50,82 гривні).
Ми також писали про те, що українцям, що тимчасово приїхали у Польщу, тепер легше обміняти гривню на злотий і про те, які держави виплачують фінансову допомогу українцям, що тимчасово покинули країну через війну.