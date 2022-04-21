Для росіян закривають останню лазівку – які картки більше не побачать у РФ

Китайська система відмовляється співпрацювати з банками РФ / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Російські банки, які потрапили під західні санкції, вже не можуть випускати картки китайської платіжної системи UnionPay. Це закриває для росіян останню лазівку для оплати в закордонних магазинах.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що UnionPay відмовляється від співпраці через страх потрапити під санкції. Система вже не хоче працювати з наступними банками:

Сбербанк;

Альфа-банк;

"Открытие";

ВТБ;

Промсвязьбанк.

Зазначається, що з тими банками, які не потрапили під санкції, UnionPay готова співпрацювати і надалі.

У чому проблема для росіян?

Справа в тому, що найбільші міжнародні платіжні системи, зокрема Visa та MasterCard, призупинили свою роботу в РФ з 10 березня.

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Через це власники цих карт, випущених на території Росії, не зможуть розплачуватись ними за кордоном.

Тоді росіяни почали масово оформляти карти вищезазначеної китайської платіжної системи, однак проблеми нікуди не зникли.

UnionPay не зможуть повністю замінити Visa та MasterCard з кількох причин:

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їх випуск значно дорожчий;

оплату такими картками не приймають у повному обсязі торгові точки.

Де не хочуть приймати картки росіян?

Раніше ми розповідали, що попри оформлені картки UnionPay закордонні онлайн-магазини, здебільшого американські, не приймають оплату з тих рахунків, які належать росіянам.

Окрім цього, російські картки UnionPay не приймають у фізичних американських магазинах під час оплати на касі.

Про проблеми з оплатою у інших країнах поки невідомо.

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