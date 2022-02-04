"Дія" запускає нову послугу – що зможуть зробити водії

Що можна зробити прямо у телефоні / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Незабаром у застосунку державних послуг "Дія" буде запущено зручну функцію для водіїв – шеринг техпаспорту через додаток.

Про це повідомив голова Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров у соцмережах.

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"Наприклад, ви зможете у кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком чи дружиною", – написав Федоров.

За словами Федорова, послуга вже проходить бета-тестування і долучиться до цього можен кожен бажаючий. Для цього необхідно зареєструватися та чекати на лист з інструкцією на пошту.

Як написав глава Мінцифри, запуск функції відбудеться на так званому "Diia Summit", який пройде 8 лютого об 11 ранку.

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Дія запропонувала протестувати послугу

Окрім шерингу техпаспорту українцям пропонують взяти участь у бета-тесті ще однієї функції. Цього разу Мінцифри тестує послугу декларування місця проживання у масштабах усієї країни.

Раніше таку нагоду мали лише кияни та мешканці ще кількох великих міст, а тепер її намагаються поширити на всіх українців.

Для участі в бета-тесті потрібно бути не молодше 14 років, мати податковий номер та один з е-паспортів у додатку, а також підходити під список умов.

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Якщо ви впевнені, що підходите, можете зареєструватися і отримати лист з інструкціями. На жаль, можливість все ще не доступна жителям Дніпра, Тернополя, Чернівців, Миколаєва, Херсона та Запоріжжя.

"Сьогодні" також писали, як "Дія" боротиметься із кредитними шахраями та розповідали, як працює оновлений "Дія. Підпис".