"Дія" повернула популярну послугу – що тепер можна робити на порталі

"Дія" повернула послугу для бізнесу / Фото: Дія, Колаж: Сьогодні
"Дія" з початку воєнних дій в Україні змінила правила користування та закрила деякі послуги з міркувань безпеки. Зараз ці послуги поступово стають доступними для користувачів. Тепер українці знову можуть внести зміни або закрити ФОП через портал "Дія".
Про це повідомили у пресслужбі порталу.
"Повертаємо послуги з внесення змін про ФОП та закриття бізнесу на порталі Дія. Раніше вони були недоступні через вимкнення електронних держреєстрів. Наразі реєстри в безпеці та знову працюють", – йдеться у повідомленні.
Як скористатися послугами для бізнесу
Щоб, наприклад, внести зміни про ФОП, потрібно
- перейти на портал "Дія";
- авторизуватися з електронним підписом чи BankID;
- заповнити онлайн-форму;
- перевірити дані та підписати заяву КЕПом (кваліфікований електронний підпис).
Заява буде опрацьована протягом дня. Результати надішлють користувачу на пошту, яка була вказана при реєстрації на порталі.
А от щоб закрити ФОП, треба на порталі здійснити такі кроки:
- авторизуватися та зайти у розділ "Закриття ФОП";
- натиснути кнопку "Замовити за 2 хвилини";
- "Дія" підтягне потрібні дані, після чого треба їх перевірити та підписати е-підписом.
Заяву також опрацюють протягом доби, а результати можна переглянути в особистому кабінеті користувача на порталі.
Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно
Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:
- приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);
- квартира;
- інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).
А щоб подати заявку, треба:
- зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";
- заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.
Також ми розповідали, що втрату житла компенсуватимуть не тільки грошима, а також про те, яку матеріальну допомогу отримують сім'ї військових під час війни.