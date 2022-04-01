"Дія" вернула популярную услугу – что теперь можно делать на портале

"Дія" вернула услугу для бизнеса / Фото: Дія, Коллаж: Сегодня

"Дія" с начала военных действий в Украине изменила правила пользования и закрыла некоторые услуги по соображениям безопасности. Сейчас эти услуги постепенно становятся доступными для пользователей. Теперь украинцы снова могут внести изменения или закрыть ФЛП через портал "Дія".

Об этом сообщили в пресс-службе портала.

Реклама

"Возвратим услуги по внесению изменений о ФЛП и закрытии бизнеса на портале Действие. Раньше они были недоступны из-за отключения электронных госреестров. Сейчас реестры в безопасности и снова работают", – говорится в сообщении.

Как воспользоваться услугами для бизнеса

Чтобы, например, внести изменения о ФЛП, нужно

перейти на портал "Дія";

авторизироваться с электронной подписью или BankID;

заполнить онлайн форму;

проверить данные и подписать заявление КЭПом (квалифицированная электронная подпись).

Заявление будет проработано в течение дня. Результаты пришлют пользователю на почту, указанную при регистрации на портале.

А вот чтобы закрыть ФЛП, нужно на портале предпринять следующие шаги:

Реклама

авторизироваться и зайти в раздел "Закрытие ФЛП";

нажать кнопку "Заказать за 2 минуты";

"Дія" подтянет нужные данные, после чего следует их проверить и подписать е-подписью.

Заявление также проработают в течение суток, а результаты можно просмотреть в личном пользовательском кабинете на портале.

Как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество

Ранее "Сегодня" писали, что подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:

частный дом (усадебный, дачный или садовый);

квартира;

другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).

А чтобы подать заявку, нужно:

Реклама

зайти в "Дію", нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";

заполнить форму, указав всю необходимую информацию.

Также мы рассказывали, что потерю жилья будут компенсировать не только деньгами, а также о том, какую материальную помощь получают семьи военных во время войны.