"Дія" вернула популярную услугу – что теперь можно делать на портале

"Дія" вернула услугу для бизнеса / Фото: Дія, Коллаж: Сегодня
"Дія" с начала военных действий в Украине изменила правила пользования и закрыла некоторые услуги по соображениям безопасности. Сейчас эти услуги постепенно становятся доступными для пользователей. Теперь украинцы снова могут внести изменения или закрыть ФЛП через портал "Дія".
Об этом сообщили в пресс-службе портала.
"Возвратим услуги по внесению изменений о ФЛП и закрытии бизнеса на портале Действие. Раньше они были недоступны из-за отключения электронных госреестров. Сейчас реестры в безопасности и снова работают", – говорится в сообщении.
Как воспользоваться услугами для бизнеса
Чтобы, например, внести изменения о ФЛП, нужно
- перейти на портал "Дія";
- авторизироваться с электронной подписью или BankID;
- заполнить онлайн форму;
- проверить данные и подписать заявление КЭПом (квалифицированная электронная подпись).
Заявление будет проработано в течение дня. Результаты пришлют пользователю на почту, указанную при регистрации на портале.
А вот чтобы закрыть ФЛП, нужно на портале предпринять следующие шаги:
- авторизироваться и зайти в раздел "Закрытие ФЛП";
- нажать кнопку "Заказать за 2 минуты";
- "Дія" подтянет нужные данные, после чего следует их проверить и подписать е-подписью.
Заявление также проработают в течение суток, а результаты можно просмотреть в личном пользовательском кабинете на портале.
Как в "Дії" подать заявку на компенсацию за поврежденное имущество
Ранее "Сегодня" писали, что подать заявку может любой украинец через приложение, если у него поврежден или разрушен:
- частный дом (усадебный, дачный или садовый);
- квартира;
- другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома).
А чтобы подать заявку, нужно:
- зайти в "Дію", нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";
- заполнить форму, указав всю необходимую информацию.
Также мы рассказывали, что потерю жилья будут компенсировать не только деньгами, а также о том, какую материальную помощь получают семьи военных во время войны.