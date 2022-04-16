"Дія" знову оновилась – чим тепер можуть користуватися українці

У "Дії" знову можна користуватися деякими цифровими документами / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Державні реєстри в Україні з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації вимкнули. Це було зроблено задля безпеки громадян. Деякі з них починають відновлювати роботу, тому "Дія" також відкриває доступ до закритих раніше можливостей.

Про це повідомили у пресслужбі "Дії".

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Що тепер доступно

Єдиний держреєстр транспортних засобів МВС відновив роботу. Тому "Дія" знову відкрила доступ до цифрових документів, зокрема, посвідчення водія та техпаспорта.

Щоб документи відображались у застосунку, робити нічого не потрібно. Вони автоматично підтягнуться в "Дію" після авторизації.

"Нагадаємо, що і посвідчення водія, і техпаспорт у "Дії" мають таку саму юридичну силу, як і пластикові аналоги. Наприклад, поліція не має права просити у вас оригінал документа, якщо ви маєте цифровий у застосунку", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Як у "Дії" подати заявку на компенсацію за пошкоджене майно

Раніше "Сьогодні" писали, що подати заявку може будь-який українець через застосунок, якщо у нього пошкоджено чи зруйновано:

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приватний будинок (садибний, дачний чи садовий);

квартира;

інше житлове приміщення (на яке зареєстровано окреме право власності, а не в складі будинку).

А щоб подати заявку, треба:

зайти у "Дію" та натиснути "Послуги", а далі "Пошкоджене майно";

заповнити форму, вказавши всю потрібну інформацію.

Ми також розповідали, що "Дія" повернула можливість внести зміни або закрити ФОП.

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