"Дія" оновилася – які документи знову доступні українцям

Документи в "Дії" знову доступні / Фото: Getty Images, Дія, Колаж: Сьогодні

З початку війни Росії проти України розробники "Дії" приховали доступ до документів, а служби нацбезпеки відключили усі держреєстри. Це було зроблено з метою захисту даних.

16 березня "Дія" відновила доступ до цифрових документів українців.

Реклама

Відтепер у застосунку відображається закордонний паспорт та ID-картка.

Розробники обіцяють, що вже зовсім скоро всі інші цифрові документи також будуть доступними. Про це стане відомо з офіційних повідомлень у соцмережах.

"Нагадаємо, що "Дія" не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх із держреєстрів, які надійно захищені", – йдеться у повідомленні пресслужби.

Тимчасовий "єДокумент"

Раніше ми повідомляли, що в Україні запустили новий тимчасовий документ на період воєнного стану.

Реклама

"єДокумент" покликаний допомогти українцям, що через вимушену евакуацію у більш безпечні регіони країни не взяли з собою всі необхідні документи.

Він містить:

паспортні дані;

РНОКПП (картка платника податків).

Також "Сьогодні" писали, що Республіка Молдова, приймаючи біженців з України, братиме до уваги цифрові документи.

Реклама

Щоб українці змогли безперешкодно прибути до країни, у Молдові прийматимуть документи, згенеровані у застосунку "Дія".