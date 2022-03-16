"Дія" обновилась – какие документы снова доступны украинцам

Документы в "Дії" снова доступны / Фото: Getty Images, Дія, Коллаж: Сегодня

С начала войны России против Украины разработчики "Дії" скрыли доступ к документам, а службы нацбезопасности отключили все госреестры. Это было сделано в целях защиты данных.

16 марта "Дія" восстановила доступ к цифровым документам украинцев.

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Отныне в приложении отображается загранпаспорт и ID-карта.

Разработчики обещают, что уже совсем скоро все остальные цифровые документы также будут доступны. Об этом станет известно из официальных сообщений в соцсетях.

"Напомним, что "Дія" не хранит персональные данные, а только подтягивает их из госреестров, которые надежно защищены", – говорится в сообщении пресс-службы.

Временный "єДокумент"

Ранее мы сообщали, что в Украине запустили новый временный документ на период военного положения.

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"єДокумент" призван помочь украинцам, которые из-за вынужденной эвакуации в более безопасные регионы страны не взяли с собой все необходимые документы.

Он содержит:

паспортные данные;

РНОКПП (карта налогоплательщика).

Также "Сегодня" писали, что Республика Молдова, принимая беженцев из Украины, будет принимать во внимание цифровые документы.

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Чтобы украинцы смогли беспрепятственно прибыть в страну, в Молдове будут принимать документы, сгенерированные в приложении "Дія".