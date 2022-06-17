"Дія" та lifecell запустили спільну послугу – що можуть зробити абоненти

У "Дії" можна зареєструвати номер телефону / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Абоненти мобільного оператора lifecell відтепер зможуть зареєструвати свій номер у застосунку "Мій lifecell" за допомогою цифрових документів у "Дії".

Про це оператор повідомляє на своєму сайті.

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Зазначається, що така реєстрація забезпечує більший захист від того, що шахраї перевипустять вашу SIM-карти і вкрадуть персональні дані.

Тепер застосунок "Дія" допоможе зробити це без візиту до магазину lifecell .

Як зареєструвати номер через "Дію"?

Для цього потрібно мати застосунок Мій lifecell і у ньому клікнути на відповідний банер – "Зареєструйте номер" для анонімних абонентів або "Завершіть реєстрацію" для персоніфікованих. Далі потрібно здійснити ще кілька кроків:

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дати свою згоду на реєстрацію;

ввести код перевірки, який прийде на номер телефону;

через застосунок "Дія" підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell;

підтвердити правильність своїх персональних даних;

отримати повідомлення про успішну реєстрацію номеру.

"Дія" спростила важливу процедуру

У застосунку додали функцію подання декларації платника єдиного податку 2% та можливість сплатити сам податок.

Опція доступна для ФОПів 3-ї групи, так званих спрощенців, які подали заяву у Державну податкову службу на застосування спецставки 2%.

Про те, як скористатися новою функцією, читайте в нашому матеріалі.

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"Сьогодні" раніше писали про розмитнення авто через "Дію" і розповідали про найкорисніші послуги цього застосунку під час війни.