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"Дія" та lifecell запустили спільну послугу – що можуть зробити абоненти

Софія Зінов’єва
17 червня, 17:59
Розповідаємо, як скористатися новою послугою за декілька хвилин

У "Дії" можна зареєструвати номер телефону / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Абоненти мобільного оператора lifecell відтепер зможуть зареєструвати свій номер у застосунку "Мій lifecell" за допомогою цифрових документів у "Дії".

Про це оператор повідомляє на своєму сайті.

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Зазначається, що така реєстрація забезпечує більший захист від того, що шахраї перевипустять вашу SIM-карти і вкрадуть персональні дані.

Тепер застосунок "Дія" допоможе зробити це без візиту до магазину lifecell .

Як зареєструвати номер через "Дію"?

Для цього потрібно мати застосунок Мій lifecell і у ньому клікнути на відповідний банер – "Зареєструйте номер" для анонімних абонентів або "Завершіть реєстрацію" для персоніфікованих. Далі потрібно здійснити ще кілька кроків:

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  • дати свою згоду на реєстрацію;
  • ввести код перевірки, який прийде на номер телефону;
  • через застосунок "Дія" підтвердити запит на копії цифрових документів та підтвердити передачу цих копій lifecell;
  • підтвердити правильність своїх персональних даних;
  • отримати повідомлення про успішну реєстрацію номеру.

"Дія" спростила важливу процедуру

У застосунку додали функцію подання декларації платника єдиного податку 2% та можливість сплатити сам податок.

Опція доступна для ФОПів 3-ї групи, так званих спрощенців, які подали заяву у Державну податкову службу на застосування спецставки 2%.

Про те, як скористатися новою функцією, читайте в нашому матеріалі.

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"Сьогодні" раніше писали про розмитнення авто через "Дію" і розповідали про найкорисніші послуги цього застосунку під час війни.