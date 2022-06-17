"Дія" и lifecell запустили совместную услугу – что могут сделать абоненты

В "Дії" можно зарегистрировать номер телефона / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Абоненты мобильного оператора lifecell теперь смогут зарегистрировать свой номер в приложении "Мой lifecell" с помощью цифровых документов в "Дії".
Об этом оператор сообщает на своем сайте.
Теперь приложение "Дія" поможет сделать это без визита в магазин lifecell.
Как зарегистрировать номер через "Дію"?
Для этого нужно иметь приложение Мой lifecell и в нем кликнуть на соответствующий баннер – "Зарегистрируйте номер" для анонимных абонентов или "Завершите регистрацию" для персонифицированных. Далее нужно предпринять еще несколько шагов:
- дать свое согласие на регистрацию;
- ввести код проверки, пришедший на номер телефона;
- через приложение "Дія" подтвердить запрос на копии цифровых документов и подтвердить передачу этих копий lifecell;
- подтвердить правильность своих персональных данных;
- получить уведомление об успешной регистрации номера.
"Дія" упростила важную процедуру
В приложении добавили функцию представление декларации плательщика единого налога 2% и возможность оплатить сам налог.
Опция доступна для ФЛП 3-й группы, так называемых упрощенцев, подавших заявление в Государственную налоговую службу на применение спецставки в 2%.
О том, как воспользоваться новой функцией, читайте в нашем материале.
"Сегодня" раньше писали о растаможке авто через "Дію" и рассказывали о самые полезные услуги этого приложения во время войны.