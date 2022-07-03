Головна Новини економіки Новини транспорту Дешевих квитків більше не буде! Ryanair підвищує вартість перельотів Уляна Лебич 3 липня, 13:54 Лоукостер відмовляється від політики дешевих квитків Процес підвищення тарифів триватиме до 5 років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні Найбільший у Європі лоукостер Ryanair підвищує вартість перельотів. Робитиме він це поступово — процес триватиме до 5 років. Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє газета Financial Times. Реклама Основні причини: високі ціни на нафту;підвищення екологічних податків.Так, ціни на квитки зростуть з поточного середнього рівня в 40 євро до 50-60 євро .