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Дешевих квитків більше не буде! Ryanair підвищує вартість перельотів

Уляна Лебич
3 липня, 13:54
Лоукостер відмовляється від політики дешевих квитків

Процес підвищення тарифів триватиме до 5 років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільший у Європі лоукостер Ryanair підвищує вартість перельотів. Робитиме він це поступово — процес триватиме до 5 років.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє газета Financial Times.

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Основні причини:

  • високі ціни на нафту;
  • підвищення екологічних податків.

Так, ціни на квитки зростуть з поточного середнього рівня в 40 євро до 50-60 євро .