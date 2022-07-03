Дешевих квитків більше не буде! Ryanair підвищує вартість перельотів

Процес підвищення тарифів триватиме до 5 років / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Найбільший у Європі лоукостер Ryanair підвищує вартість перельотів. Робитиме він це поступово — процес триватиме до 5 років.

Про це заявив генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі, повідомляє газета Financial Times.

Основні причини:

Так, ціни на квитки зростуть з поточного середнього рівня в 40 євро до 50-60 євро .

"Я вважаю абсурдним, що кожного разу, коли я літаю в лондонський аеропорт Станстед, поїздка поїздом до центру Лондона дорожча, ніж квиток на літак", – сказав О'Лірі.

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Нагадаємо, що Ryanair – ірландська авіакомпанія, найбільша бюджетна авіакомпанія в Європі. Головний офіс знаходиться в Сордсі, графство Дублін.

Європейські аеропорти не справляються з потоком туристів

В Європі виникла туристична криза у великих аеропортах, які не справляються з шаленими потоками пасажирів. Як повідомило видання SchengenVisaInfo, аномальні черги фіксують в Іспанії, Італії, Франції та інших популярних туристичних країнах.

Пояснюють таку ситуацію тим, що в багатьох країнах ЄС уже зняли обмеження, пов’язані з COVID-19. Водночас дворічна пандемія та економічна ситуація змусили летовища позвільняти частину працівників, тож наявний персонал просто не справляється з великою кількістю туристів, які нарешті вирішили з’їздити у відпустку.

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Раніше ми писали, що Росія визнала крадіжку європейських літаків, а також розповідали, скільки коштують квитки з Польщі в інші країни Європи.