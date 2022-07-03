Дешевых билетов больше не будет! Ryanair повышает стоимость перелетов

Процесс повышения тарифов будет продолжаться до 5 лет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair увеличивает цену перелетов. Делать будет это постепенно — процесс продлится до 5 лет.

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О&Лири, сообщает газета Financial Times.

Основные причины:

Так, цены на билеты вырастут с текущего среднего уровня в 40 евро до 50-60 евро.

"Я считаю абсурдным, что всякий раз, когда я летаю в лондонский аэропорт Станстед, поездка поездом в центр Лондона дороже, чем билет на самолет" , – сказал О&Лири.

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Напомним, что Ryanair – ирландская авиакомпания, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графство Дублин.

Европейские аэропорты не справляются с потоком туристов

В Европе возник туристический кризис в больших аэропортах, которые не справляются с сумасшедшими потоками пассажиров. Как сообщило издание SchengenVisaInfo, аномальные очереди фиксируют в Испании, Италии, Франции и других популярных туристических странах.

Объясняют ситуацию тем, что во многих странах ЕС уже сняли ограничения, связанные с COVID-19. В то же время двухлетняя пандемия и экономическая ситуация заставили аэродромы увольнять часть работников, поэтому персонал просто не справляется с большим количеством туристов, которые наконец решили съездить в отпуск.

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Раньше мы писали, что Россия признала кражу европейских самолетов, а также рассказывали, сколько стоят билеты из Польши в другие страны Европы.