Главная Новости экономики Новости транспорта Дешевых билетов больше не будет! Ryanair повышает стоимость перелетов Ульяна Лебич 3 июля, 13:54 Лоукостер отказывается от политики дешевых билетов Процесс повышения тарифов будет продолжаться до 5 лет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair увеличивает цену перелетов. Делать будет это постепенно — процесс продлится до 5 лет. Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О&Лири, сообщает газета Financial Times. Реклама Основные причины: высокие цены на нефть; повышение экологических налогов.Так, цены на билеты вырастут с текущего среднего уровня в 40 евро до 50-60 евро.