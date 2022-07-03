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Дешевых билетов больше не будет! Ryanair повышает стоимость перелетов

Ульяна Лебич
3 июля, 13:54
Лоукостер отказывается от политики дешевых билетов

Процесс повышения тарифов будет продолжаться до 5 лет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair увеличивает цену перелетов. Делать будет это постепенно — процесс продлится до 5 лет.

Об этом заявил генеральный директор Ryanair Майкл О&Лири, сообщает газета Financial Times.

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Основные причины:

  • высокие цены на нефть;
  • повышение экологических налогов.

Так, цены на билеты вырастут с текущего среднего уровня в 40 евро до 50-60 евро.