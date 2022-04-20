"Грошові" професії майбутнього – в яких сферах українці зароблятимуть найбільше

Війна внесла корективи на ринок праці / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В умовах війни ситуація з роботою досить складна – частина людей втратили її через обстріли, частина – через економічну ситуацію в країні.

Економіст Національного банку України Владислав Філатов проаналізував ситуацію на ринку праці та спрогнозував у блозі на "Економічній правді", які професії будуть найпотрібнішими в нових реаліях, а відповідно, і добре оплачуваними. Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, скільки зараз заробляють українці у згаданих сферах.

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Професійні військові

Навіть у сучасному світі цивілізована держава повинна мати професійну армію, як гарантію безпеки та процвітання. Збройні сили України показали себе як фахівці та потужні захисники, відтак бажання стати військовослужбовцями буде в багатьох – як у чоловіків, так і в жінок.

Під час воєнного стану військовим, окрім зарплат, виплачують додаткову винагороду, тож стрілець Сухопутних військ заробляє 43 тис. грн, командир бригади – 62 тис. грн. До 100 тис. грн за місяць можна отримати додатково за участь у бойових діях, не кажучи про доплати за збиту техніку та різноманітні програми соцзабезпечення контрактників.

Психологи

Війна – емоційно складна річ, тож ще довго в Україні буде попит на кваліфікованих спеціалістів, які допомагають подолати труднощі. Окрема категорія, на яку буде попит, – військовий психолог. За словами Владислава Філатова, вони стануть інструкторами, потрібними у всьому світі.

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Зараз на ринку праці психологи можуть заробити в середньому до 30 тис. грн за місяць. Можна знайти пропозиції до 55 тис. грн. У приватних закладах платять більше, але найвищі ставки якраз у військових частинах, куди беруть навіть цивільних, але з досвідом роботи.

Лікарі

Професії з медичної галузі завжди були потрібними, але війна змусила переглянути ситуацію та спонукати до збільшення зарплат для професійних лікарів. Очікується, що в Україні активно розвиватиметься ця сфера, зокрема й завдяки інвестиціям країн ЄС.

Зараз українські лікарі заробляють в середньому від 6000 до 30 000 грн. Вищі зарплати у працівників приватних клінік, офтальмологів, ветеринарів. Дипломовані косметологи і дерматологи заробляють до 55 тис. грн за місяць, а найбільше платять стоматологам – до 125 тис. грн за місяць.

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Будівельники й архітектори

Після перемоги в Україні доведеться відбудовувати інфраструктуру. Втім, доцільно буде підійти до будівництва з розумом і обладнати усім необхідним оновлені споруди – бомбосховищами, товстими стінами, аварійними сходами. Фахівці повинні спланувати логістику та врахувати всі дрібні нюанси. Збільшиться попит і на автоматизацію будівництва та відповідну техніку.

Середньостатистичний архітектор в Україні заробляє до 18 тис. грн, керівник проєкту – до 50 тис. грн. Різнороби можуть отримати до 20 тис. грн, є попит на утеплювальників фасадів (до 40 тис. грн), високо цінують майстрів-будівельників, які заробляють до 120 тис. грн за місяць.

Енергетики

В умовах війни українці зрозуміли, що енергетичні ресурси – це важливий пріоритет. Після відмови від російських енергоносіїв в Україні розвиватиметься альтернативна енергетика – це біопаливо, біогаз, вітряна, гідро- й сонячна енергетика, а також видобуток сланцевого газу, нафти та вугілля тощо.

Відтак ринок потребуватиме нових працівників і перекваліфікації наявних. Потрібна буде як груба, так і м’яка робоча сила. Наявні зараз на ринку праці пропозиції передбачають зарплату 15-30 тис. грн на місяць для енергетиків.

Інженери та науковці

Небувалий поштовх отримає оборонна промисловість – українців активно залучатимуть до розробок різноманітної техніки. Потрібні будуть інженери, науковці та підприємці, які робитимуть свій внесок в оборону країни. Зараз українські інженери заробляють в середньому до 30 тис. грн на місяць.

Викладачі

Щоб отримати кваліфікований персонал, потрібні люди, які розбираються в певній сфері та готові навчати людей. Це як викладачі в класичному розумінні, так і наставники онлайн. Головною вимогою до освітян буде здатність адаптуватися й навчатися самим.

Наразі в державних закладах освіти педагоги отримують до 10 тис. грн заробітної плати. У приватних структурах в середньому 20 тис. грн. Перевага онлайн-шкіл ще й у тому, що можна працювати віддалено.

Мікропідприємці

Український бізнес переживе всі труднощі й працюватиме на експорт із новою силою. Буде попит на фрілансерів та працівників, які можуть надавати послуги на аутсорс – програмісти, дизайнери, консультанти, комунікаційники, інженери, викладачі тощо.

Активно розвиватиметься відповідна інфраструктура – сервіси для пошуку замовлень, коворкінги, сфера логістики, а також дрібне підприємництво.

Зараз програмісти заробляють в середньому 55-70 тис. грн за місяць. Професійні перекладачі отримують 30-35 тис. грн. Приблизно стільки ж заробляють логісти. Активно розвивається продаж на таких ресурсах, як Etsy.

Бізнес в умовах війни

Чимало підприємців через складну економічну ситуацію в Україні змушені закрити чи продати власний бізнес. Активно продають свою справу підприємці у Львівській області – це різні сфери, від сфери обслуговування й громадського харчування до виробництва продукції з гуми та фермерських господарств.

За підсумками березня український бізнес втратив 85 млрд доларів, найбільше збитків у сфері торгівлі. На тлі цього зросло безробіття, адже третину працівників довелося звільнити, ще стільки ж – вимушено відправити у відпустку.

Сайт "Сьогодні" публікував інформацію про найпопулярніші вакансії в різних містах України та скільки за них платять. Дізнавайтеся також, що чекає на українців на ринку праці після війни.