Грошей не буде! Ще одна країна заборонила ввезення своєї валюти до РФ

У Великій Британії продають телекомунікаційну групу Truphone за 1 фунт (36,79 грн). Компанія належить російському олігарху Роману Абрамовичу та партнерам і оцінюється у більш ніж 410 млн фунтів (15 млрд грн). Безпосередньо Абрамовичу належить 23% акцій Truphone, решта – Олександру Абрамову та Олександру Фролову з російської металургійної компанії Evraz.

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Росіяни вклали у розвиток компанії орієнтовно 300 млн фунтів (11 млрд грн).

За попередньою інформацією, британську Truphone планує купити німецький бізнесмен Хакан Коч і його діловий партнер, приватний інвестор Пірос Куссіос.

Абсолютна більшість (90%) акцій належатиме Кочу, який також володіє платформою з продажу вживаних машин Auto1.

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"Сьогодні" писали, що Канада запровадила чергові санкції проти Росії – у списку опинилися 22 росіян та 4 компанії, серед них і ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва. Зазначимо, що у шостому пакеті санкцій проти РФ – часткова заборона російської нафти, а також відключення Сбербанку від SWIFT.