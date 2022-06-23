Грошей не буде! Ще одна країна заборонила ввезення своєї валюти до РФ
23 червня, 14:07
Раніше подібну заборону ввели країни ЄС та США
Санкції проти Росії розширили через її військову агресію в Україні
/ Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Велика Британія
ухвалила заборону на експорт до РФ фунтів стерлінгів та банкнот країн Євросоюзу. Окрім цього, обмеження поширюються на товари та технології, необхідні в морських перевезеннях, а також товари для нафтопереробки та технологій, які в ній використовують.
Про це
повідомив британський уряд.
Зауважимо, аналогічну заборону на ввіз іноземної валюти раніше запровадили Європейський Союз та США.
Також новий пакет британських санкцій містить заборону:
на експорт в Росію авіаційного палива та паливних добавок; на експорт товарів та технологій, які мають стосунок до хімічної та біологічної зброї; на експорт в РФ банкнот фунтів стерлінгів та банкнот країн ЄС; на надання технічної допомоги, фінансових і брокерських послуг, пов'язаних з імпортом заліза та сталі. Абрамович стане ще біднішим
У Великій Британії
продають телекомунікаційну групу Truphone за 1 фунт (36,79 грн). Компанія належить російському олігарху Роману Абрамовичу та партнерам і оцінюється у більш ніж 410 млн фунтів (15 млрд грн). Безпосередньо Абрамовичу належить 23% акцій Truphone, решта – Олександру Абрамову та Олександру Фролову з російської металургійної компанії Evraz.
Росіяни вклали у розвиток компанії орієнтовно 300 млн фунтів (11 млрд грн).
За попередньою інформацією, британську Truphone планує купити німецький бізнесмен Хакан Коч і його діловий партнер, приватний інвестор Пірос Куссіос.
Абсолютна більшість (90%) акцій належатиме Кочу, який також володіє платформою з продажу вживаних машин Auto1.
"Сьогодні" писали, що Канада запровадила чергові
санкції проти Росії – у списку опинилися 22 росіян та 4 компанії, серед них і ймовірна коханка Путіна Аліна Кабаєва. Зазначимо, що у шостому пакеті санкцій проти РФ – часткова заборона російської нафти, а також відключення Сбербанку від SWIFT.