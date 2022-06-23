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Денег не будет! Еще одна страна запретила ввоз своей валюты в РФ

Ульяна Лебич
23 июня, 14:07
Ранее подобный запрет ввели страны ЕС и США

Санкции против России расширили из-за ее военной агрессии в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Великобритания запретила экспорт в РФ фунтов стерлингов и банкнот стран Евросоюза. Кроме этого, ограничения распространяются на товары и технологии, необходимые в морских перевозках, а также товары для нефтепереработки и используемые в ней технологии.

Об этом сообщило британское правительство.

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Заметим, что аналогичный запрет на ввоз иностранной валюты ранее сделали Европейский Союз и США.

Также новый пакет британских санкций будет включать запрет:

  • на экспорт в Россию авиационного топлива и топливных добавок;
  • на экспорт товаров и технологий, имеющих отношение к химическому и биологическому оружию;
  • на экспорт в РФ банкноты фунтов стерлингов и банкноты стран ЕС;
  • на оказание технической помощи, финансовых и брокерских услуг, связанных с импортом железа и стали.

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