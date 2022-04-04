Чхати на закони? В Росії банки масово йдуть проти людей

Чому банки відмовляють росіянам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Росії все більше позичальників скаржаться на труднощі з отриманням кредитних канікул. Із тих громадян, що звернулись з цим проханням такий привілей отримує меншість.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Реклама

За даними опитувань найбільших банків, після набрання чинності поправок до закону про кредитні канікули із відповідною заявою звернулись вже десятки тисяч росіян.

Наприклад у ВТБ за березень подали близько 7 тис. заявок, а у Райффайзенбанк – 3,5 тис.

У Росбанку розповіли, що за місяць отримали 1,2 тис. заявок, з яких задовольнили близько 370. У фінустанові ПСБ схвалили 45% із отриманих понад 500 звернень, а от Сбербанк відмовився розкривати дані.

Реклама

Підрахувавши наявні цифри можна зрозуміти, що банки задовольняють лише 30-50% заявок на канікули.

У Центробанку РФ визнали, що до них вже почали отримувати скарги позичальників.

Чому відмовляють?

Причини відмови банкіри називають різні, але основними є декілька речей:

Реклама

кредит не підходить під умови програми (зокрема сума перевищує максимальну, встановлену у законі, або дохід знизився менш ніж на 30%);

клієнт перебуває у простроченні, що виникло до 1 березня;

наявність діючих іпотечних канікул.

Умови кредитування для українців

Monobank повідомив, що змінює правила кредитування, а саме – запроваджує знижену ставку за всіма кредитними продуктами банку у розмірі 1,6% на місяць.

Такі пільгові умови діятимуть до кінця воєнного стану і стосуються чорних та елітних карток, раніше оформлених розстрочок і кредитів готівкою, тобто всіх кредитних продуктів банку.

"Сьогодні" також писали, як РФ хоче змусити світ платит за все рублями і розповідали, як штучний курс рубля шкодить простим росіянам.