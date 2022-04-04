Чихать на законы? В России банки массово идут против людей

Почему банки отказывают россиянам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В России все больше заемщиков жалуется на затруднения с получением кредитных каникул. Из тех граждан, которые обратились с этой просьбой, такую привилегию получает меньшинство.
Про это пишут российские СМИ.
По данным опросов крупнейших банков, после вступления в силу поправок в закон о кредитных каникулах с соответствующим заявлением обратились десятки тысяч россиян.
Например, в ВТБ за март подано около 7 тыс. заявок, а в Райффайзен Банке – 3,5 тыс.
В Росбанке рассказали, что за месяц получили 1,2 тыс. заявок, из которых удовлетворено около 370. В ПСБ одобрили 45% обращений из полученных более чем 500, а вот Сбербанк отказался раскрывать данные.
Проанализировав имеющиеся данные, можно понять, что банки удовлетворяют только 30-50% заявлений о кредитных каникулах.
В Центробанке РФ сообщили, что уже начали получать жалобы заемщиков.
Почему отказывают?
Причины отказа банкиры называют разные, но основными являются несколько:
- кредит не подходит под условия программы (в том числе сумма превышает максимальную, установленную в законе, или доход снизился менее чем на 30%);
- клиент находится в просрочке, возникшей до 1 марта;
- действуют ипотечные каникулы.
Условия кредитования для украинцев
Monobank сообщил, что изменяет правила кредитования, а именно – вводит пониженную ставку по всем кредитным продуктам банка в размере 1,6% в месяц.
Такие льготные условия будут действовать до конца военного положения и касаются черных и элитных карт, ранее оформленных рассрочек и кредитов наличными деньгами, то есть всех кредитных продуктов банка.
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