Чорний ринок став пасткою: за скільки українцям продають долар

Курс долара на чорному ринку 21 квітня набагато вищий за офіційний / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чорний ринок валют в Україні продовжує цвісти буйним цвітом і пропонувати людям величезні суми обміну валют, зокрема долари.

"Сьогодні" розповідають, що відбувається з доларом на чорному ринку 21 квітня.

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За даними сайту "Курс України", у четвер середній курс продажу склав 32,6 грн/дол, а курс купівлі – 32,43 грн/дол.

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти 32,36 грн/дол., а найвищий – 34 грн/дол.

Нагадаємо, що офіційний курс долара в Україні заморожено і становить він 29,25 грн/дол.

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Загалом ситуації 21 квітня виглядає так:

Що робити із доларом під час війни?

Раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів "Сьогодні", що незважаючи на сильний інфляційний тиск долар залишається надійним способом зберігати заощадження.

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Справа в тому, що ситуація з інфляцією в Україні ще гірша і ціни зростають ще швидше.

За словами експерта, рішення НБУ про зняття обмежень на продаж населенню іноземних валют у готівковій формі має підвищити пропозицію та збити ажіотаж.

Можливо навіть, що це надасть підтримку гривні і послабить курс долара та євро але це короткострокове явище.

На думку аналітика, за нинішніх умов гривня приречена на девальвацію. Особливо якщо конфлікт між Росією та Україною триватиме понад рік.

"Сьогодні" також писали, як обмінники заробляють на українцях і розповідали, скільки коштує долар у банках.