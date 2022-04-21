Черный рынок стал ловушкой: за сколько украинцам продают доллар

Курс доллара на черном рынке 21 апреля намного выше официального / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Черный рынок валют в Украине продолжает цвести буйным цветом и предлагать людям огромные суммы для обмена валют, в том числе доллары.

"Сегодня" рассказывают, что происходит с долларом на черном рынке 21 апреля.

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По данным сайта "Курс Украины", в четверг средний курс продажи составил 32,6 грн/долл, а курс покупки – 32,43 грн/долл.

Самый низкий курс продажи, который нам удалось найти – 32,36 грн/долл., а самый высокий – 34 грн/долл.

Напомним, что официальный курс доллара в Украине заморожен и составляет 29,25 грн/долл.

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В целом ситуации 21 апреля выглядит так:

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Ранее аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что несмотря на сильнейшее инфляционное давление доллар остается надежным способом хранить сбережения.

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Дело в том, что ситуация с инфляцией в Украине еще хуже и цены растут еще быстрее.

По словам эксперта, решение НБУ о снятии ограничений на продажу населению иностранных валют в наличной форме должно повысить предложение и сбить ажиотаж.

Возможно даже, что это окажет гривни поддержку и ослабит курс доллара и евро, но это краткосрочное явление.

По мнению аналитика, в нынешних условиях гривня обречена на девальвацию. Особенно если конфликт между Россией и Украиной будет длиться больше года.

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