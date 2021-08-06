Черних видобувачів крейди та піску в Україні почнуть саджати у в'язницю – Зеленський підписав закон

Зеленський ввів кримінальну відповідальність за видобуток піску та вапняку / Фото: PxHere, president.gov.ua
В Україні вводиться кримінальна відповідальність за незаконний видобуток піску, крейди, вапняку та інших корисних копалин місцевого значення.
Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Документ набуде чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.
"Випадки неконтрольованої видобутку корисних копалин місцевого значення спостерігаються фактично на всій території України, при цьому відновлення порушених земель до стану, придатного для використання в сільському, лісовому господарстві, вимагає чималих зусиль", – пояснили в Офісі президента.
Як каратимуть
- незаконний видобуток корисних копалин місцевого значення в значному розмірі карається штрафом від 500 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів (від 8 500 до 13 600 грн) або обмеженням або позбавленням волі на строк до двох років.
- якщо вартість незаконно добутих копалин в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів (більше 1,13 млн гривень) або незаконно видобуваються корисні копалини загальнодержавного значення, передбачено покарання у вигляді штрафу на суму від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів (від 51 тис. до 85 тис. грн) або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років.
- якщо такі дії вчинені організованою групою або загальнонебезпечним способом, спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Крім того, в Кодексі про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, передбачені штрафи в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 3400 грн) для звичайних фізосіб і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 8500 грн) – для посадових осіб.
До корисних копалин місцевого значення, згідно постановою Кабінету міністрів, належать:
- сировина для хімічних меліорантів ґрунтів (вапняк, гіпс, гажа, сапропель);
- сировина для будівельної вапна і гіпсу (гіпс, вапняк, крейда);
- сировина піщано-гравійна (пісок);
- сировина цегельно-черепична (суглинок, супісок);
- інші корисні копалини, не включені в "Перелік корисних копалин загальнодержавного значення".
Нагадаємо, молодим українцям обіцяють видавати "економічний паспорт" Як заявляв Зеленський, за Конституцією, надра з корисними копалинами є власністю всього народу, тому українці зможуть отримувати вигоду від користування ними.
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