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Черних видобувачів крейди та піску в Україні почнуть саджати у в'язницю – Зеленський підписав закон

6 серпня, 16:16

Ксенія Капустинська

Незаконний видобуток корисних копалин в Україні визнали кримінально караним злочином

Зеленський ввів кримінальну відповідальність за видобуток піску та вапняку / Фото: PxHere, president.gov.ua

В Україні вводиться кримінальна відповідальність за незаконний видобуток піску, крейди, вапняку та інших корисних копалин місцевого значення.

Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Документ набуде чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

"Випадки неконтрольованої видобутку корисних копалин місцевого значення спостерігаються фактично на всій території України, при цьому відновлення порушених земель до стану, придатного для використання в сільському, лісовому господарстві, вимагає чималих зусиль", – пояснили в Офісі президента.

Як каратимуть

Крім того, в Кодексі про адміністративні правопорушення за самовільне користування надрами, укладення угод, які в прямій чи прихованій формі порушують право власності на надра, передбачені штрафи в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів (від 1700 до 3400 грн) для звичайних фізосіб і від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (від 3400 до 8500 грн) – для посадових осіб.

До корисних копалин місцевого значення, згідно постановою Кабінету міністрів, належать:

Нагадаємо, молодим українцям обіцяють видавати "економічний паспорт" Як заявляв Зеленський, за Конституцією, надра з корисними копалинами є власністю всього народу, тому українці зможуть отримувати вигоду від користування ними.

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Джерело: Сьогодні

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