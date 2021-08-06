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Черных добытчиков мела и песка в Украине начнут сажать в тюрьму – Зеленский подписал закон

6 августа, 16:16

Ксения Капустинская

Незаконную добычу полезных ископаемых в Украине признали уголовно наказуемым правонарушением

Зеленский ввел уголовную ответственность за добычу песка и известняка / Фото: PxHere, president.gov.ua

В Украине вводится уголовная ответственность за незаконную добычу песка, мела, известняка и других полезных ископаемых местного значения.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

"Случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются фактически на всей территории Украины, при этом восстановление нарушенных земель до состояния, пригодного для использования в сельском, лесном хозяйстве, требует немалых усилий", – объяснили в Офисе президента.

Как будут наказывать

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право собственности на недра, предусмотрены штрафы в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов (от 1700 до 3400 грн) для обычных физлиц и от 200 до 500 необлагаемых минимумов (от 3400 до 8500 грн) – для должностных лиц.

К полезным ископаемым местного значения, согласно постановлению Кабинета министров, относятся:

Напомним, молодым украинцам обещают выдавать "экономический паспорт". Как заявлял Зеленский, по Конституции, недра с полезными ископаемыми являются собственностью всего народа, поэтому украинцы смогут получать выгоду от пользования ими.

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Источник: Сегодня

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