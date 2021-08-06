Черных добытчиков мела и песка в Украине начнут сажать в тюрьму – Зеленский подписал закон

Зеленский ввел уголовную ответственность за добычу песка и известняка / Фото: PxHere, president.gov.ua

В Украине вводится уголовная ответственность за незаконную добычу песка, мела, известняка и других полезных ископаемых местного значения.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

"Случаи неконтролируемой добычи полезных ископаемых местного значения наблюдаются фактически на всей территории Украины, при этом восстановление нарушенных земель до состояния, пригодного для использования в сельском, лесном хозяйстве, требует немалых усилий", – объяснили в Офисе президента.

Как будут наказывать

незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в значительном размере наказывается штрафом от 500 до 800 необлагаемых минимумов доходов (от 8 500 до 13 600 грн) или ограничением или лишением свободы на срок до двух лет.

если стоимость незаконно добытых ископаемых в 100 и более раз превышает необлагаемый минимум доходов (более 1,13 млн гривен) или незаконно добываются полезные ископаемые общегосударственного значения, предусмотрено наказание в виде штрафа на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов (от 51 тыс. до 85 тыс. грн) или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

если такие действия совершены организованной группой или общеопасным способом, повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Кроме того, в Кодексе об административных правонарушениях за самовольное пользование недрами, совершение сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право собственности на недра, предусмотрены штрафы в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов (от 1700 до 3400 грн) для обычных физлиц и от 200 до 500 необлагаемых минимумов (от 3400 до 8500 грн) – для должностных лиц.

К полезным ископаемым местного значения, согласно постановлению Кабинета министров, относятся:

сырье для химических мелиорантов почв (известняк, гипс, гажа, сапропель);

сырье для строительной извести и гипса (гипс, известняк, мел);

сырье песчано-гравийное (песок);

сырье кирпично-черепичное (суглинок, супесь);

другие полезные ископаемые, не включенные в "Перечень полезных ископаемых общегосударственного значения".

Напомним, молодым украинцам обещают выдавать "экономический паспорт". Как заявлял Зеленский, по Конституции, недра с полезными ископаемыми являются собственностью всего народа, поэтому украинцы смогут получать выгоду от пользования ими.

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