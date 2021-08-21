Чорнило випаровується? "Нова пошта" замість документів відправила чисті аркуші паперу (фото)

Клієнт поскаржився на неприємну ситуацію з "Новою поштою". Колаж: "Сьогодні"

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" потрапив у новий скандал – замість документів клієнту доставили чисті аркуші.

Про те, що трапилося, в Facebook розповіла постраждала клієнтка.

"Поясніть, будь ласка, яка магія відбувається у вас у відділенні, коли я відправляю документи, а клієнт отримує просто два чистих аркуша? Чорнило випаровується, поки посилка доїжджає до одержувача?", – написала обурена клієнтка.

Водночас в "Новій пошті" відповіли, що шкодують про те, що трапилося і обіцяють розібратися.

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"Ось дивина ... Нам дуже шкода, що виникла така ситуація. Просимо трохи часу, щоб перевірити всі деталі. Як тільки будуть новини – напишемо вам", – відповіли в "Новій пошті".

Скандал з втратою посилки вартістю 4 тисячі доларів

На втрату посилки вартістю 4 тисячі доларів поскаржився клієнт "Нової пошти". Він розповів, що посилка була відправлена 1 серпня із Запоріжжя до Києва, проте до одержувача вона так і не дійшла.

Він розповів, що відправив Asic-майнер (пристрій для видобутку криптовалюти) вартістю 4 тисячі доларів. При відправленні у чоловіка запитали, яка оголошена вартість, але він той оцінив посилку мінімально, ймовірно, щоб не переплачувати за доставку.

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