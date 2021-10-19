Ціни зростуть у п'ять разів? Що буде з вартістю деяких продуктів в Україні

Зростуть ціни і на товари, які потрібно транспортувати / Фото: Колаж: Сьогодні

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ прогнозує стрімке зростання цін на товари, які безпосередньо залежать від цін на газ або на нафту.

Про це він розповів "Сьогодні".

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"Таких цін, щоб підняли в рази я не бачу. З точки зору сировини або напівфабрикатів, залежить від нинішньої ціни на газ. Найближчим часом енергетичний шок, який відбувається вдарить серйозно по промисловому виробництву", – розповів нам Кущ.

За його словами, якщо говорити про енергетичні ресурси, то в світовій економіці серед попиту може переважати пропозиція. На відміну від 2008 року, коли під час фінансової кризи переважав попит над пропозицією.

"А так, щоб як похідна від такої уніфікованої ціни на газ, також, подорожчали якісь похідні товари – це навряд чи. Оскільки все буде відмежовуватися платоспроможним попитом. Тим не менш, вартість товарів, які зав'язані на так званій енергетичній групі, буде дорожчати. Перш за все це транспортні перевезення", – вважає експерт.

Зростуть ціни і на інші товари, де, наприклад, потрібно транспортування не тільки ресурсів і сировини, а пізніше і готових товарів.

"У ціні хліба є газ, тому що, ті ж хлібозаводи працюють, використовуючи газову піч. Або, наприклад, елеватор для просушування зерна використовує газ як паливо. Відповідно, зараз вже багато елеваторів розсилають листи, що вони при таких цінах не зможуть якісно просушувати зерно. Все це буде відбиватися по всьому ланцюжку", – пояснив Кущ.

На думку експерта подорожчає продовольча група, хлібо-булочні вироби і те, що залежать від палива. Наприклад, цукор, яйця, деякі види м'яса, тепличні овочі. Також подорожчають добрива для сільського господарства. Ціни виростуть і на проїзд в громадському транспорті.

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"З точки зору більш глобальних показників. В нерухомості буде серйозна криза бо собівартість первинки і вторинки виросла. Через газ дорожчають будівельні матеріали, цемент, метал", – сказав експерт.

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