Цены вырастут в пять раз? Что будет со стоимостью некоторых продуктов в Украине

Вырастут цены и на товары, которые нужно транспортировать / Фото: Коллаж: Сегодня

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ прогнозирует стремительный рост цен на товары, которые напрямую зависят от цен на газ или на нефть.

Об этом он рассказал "Сегодня".

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"Таких цен, чтобы подняли в разы я не вижу. С точки зрения сырья или полуфабрикатов, зависит от нынешней цены на газ. В ближайшее время энергетический шок, который происходит ударит серьезно по промышленному производству", – рассказал нам Кущ.

По его словам, если говорить о энергетических ресурсах, то в мировой экономике среди спроса может преобладать предложение. В отличие от 2008 года, когда во время финансового кризиса преобладал спрос над предложением.

"А так, чтобы как производная от такой унифицированной цены на газ, также, подорожали какие-то производные товары – это вряд ли. Поскольку все будет отграничиваться платежеспособным спросом. Тем не менее, стоимость товаров, которые завязаны на так называемой энергетической группе, будет дорожать. Прежде всего это транспортные перевозки", – считает эксперт.

Вырастут цены и на другие товары, где, например, нужна транспортировка не только ресурсов и сырья, а позже и готовых товаров.

"В цене хлеба есть газ, потому что, те же хлебозаводы работают, используя газовую печь. Или, например, элеватор для просушки зерна использует газ как топливо. Соответственно, сейчас уже многие элеваторы рассылают письма, что они при таких ценах не смогут качественно просушивать зерно. Все это будет отражаться по всей цепочке", – объяснил Кущ.

По мнению эксперта подорожает продовольственная группа, хлебо-булочные изделия и то, что зависит от топлива. Например, сахар, яйца, некоторые виды мяса, тепличные овощи. Также подорожают удобрения для сельского хозяйства. Цены вырастут и на проезд в общественном транспорте.

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"С точки зрения более глобальных показателей. В недвижимости будет серьезный кризис потому что себестоимость первички и вторички выросла. Из-за газа дорожают строительные материалы, цемент, метал", – сказал эксперт.

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