Ціни в Україні рвонули вгору. НБУ погіршив прогноз інфляції

У Національному банку припускають, що інфляція ненадовго перевищить 10%. Потім ситуація почне поліпшуватися

Інфляція перевищила прогнози / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Національний банк України (НБУ) не тільки підвищив облікову ставку, але й погіршив прогноз інфляції. Тепер НБУ очікує, що за підсумками 2021 року споживчі ціни в Україні виростуть на 9,6%, а не на 8%, як вважали раніше.

Водночас інфляція найближчим часом перевищить 10%, але сповільниться в кінці 2021 року.

"Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю і коригуванню глобальних цін на енергоносії", – повідомили в НБУ.

Однією з причин погіршення очікувань стало те, що червнева інфляція на рівні 9,5% перевищила прогноз НБУ. Регулятор очікував, що зростання споживчих цін становитиме 9,2%. Причини такі:

зростання світових цін на продовольство та енергоресурси;

високий споживчий попит;

зростання виробничих витрат підприємств, серед іншого на оплату праці.

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А от прогноз зростання ВВП України від НБУ залишився незмінним – на рівні 3,8% в 2021 році. Надалі економіка буде рости приблизно на 4% щорічно, вважають у Нацбанку. Крім високого приватного споживання, цьому сприятимуть значний попит на товари українського експорту, а також пожвавлення інвестиційної діяльності підприємств.

Нагадаємо, раніше в НБУ підрахували, що подорожчало найсильніше в червні.

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