Цены в Украине рванули вверх. НБУ ухудшил прогноз инфляции

В Национальном банке не исключают, что инфляция ненадолго превысит 10%. Потом ситуация начнет улучшаться

Инфляция превысила прогнозы / Фото: Depositphotos, REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Национальный банк Украины (НБУ) не только повысил учетную ставку, но и ухудшил прогноз инфляции. Теперь НБУ ожидает, что по итогам 2021 года потребительские цены в Украине вырастут на 9,6%, а не на 8%, как считали ранее.

При этом инфляция в ближайшее время превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года.

"После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители", – сообщили в НБУ.

Одной из причин ухудшения ожиданий стало то, что июньская инфляция на уровне 9,5% превысила прогноз НБУ. Регулятор ожидал, что рост потребительских цен составит 9,2%. Причинами стали:

рост мировых цен на продовольствие и энергоресурсы;

высокий потребительский спрос;

рост производственных затрат предприятий, в том числе на оплату труда.

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А вот прогноз роста ВВП Украины от НБУ остался неизменным – на уровне 3,8% в 2021 году. В дальнейшем экономика будет расти приблизительно на 4% ежегодно, считают в Нацбанке. Кроме высокого частного потребления, этому будут способствовать значительный спрос на товары украинского экспорта, а также оживление инвестиционной деятельности предприятий.

Напомним, ранее в НБУ подсчитали, что подорожало сильнее всего в июне.

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