Ціни на деякі продукти в Україні взяли на контроль – що потрапило до списку

Кабмін розширив повноваження місцевої влади / Фото: Колаж: Сьогодні

На період дії воєнного стану в Україні Кабмін доручив обласним військовим адміністраціям встановити контроль над роздрібними цінами на деякі товари.

Про це йдеться у постанові №233 від 6 березня.

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Отже, до списку товарів, ціни на які контролюються місцевою владою, потрапили:

борошно пшеничне;

макаронні вироби;

батон;

хліб;

крупа гречана;

крупа вівсяна;

свинина;

яловичина;

птиця (тушки курячі);

молоко;

вершкове масло;

сметана;

яйця курячі;

олію соняшникову;

цукор кристалічний;

капуста білокачанна;

цибуля ріпчаста;

буряк;

морква;

картопля.

Серед інших, нехарчових товарів у списку етанол (розчин 96%), вітчизняні нестероїдні протизапальні та антибактеріальні ліки, бензин А-95, дизпальне та зріджений газ.

Обмеження на продаж товарів

Мережа магазинів "АТБ" через складну гуманітарну ситуацію в країні оголосила про запровадження обмежень на певні види товарів.

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З 28 лютого максимум по дві одиниці в одні руки відпускають:

хліб;

батони;

крупи;

цукор;

сіль;

макаронні вироби;

олія.

"Сьогодні" також писали, як працюють відділення "Укрпошти" й розповідали, у які міста "АТБ" привозить продукти в першу чергу.