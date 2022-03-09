Цены на некоторые продукты в Украине взяли на контроль – что попало в список

Кабмин расширил полномочия местной власти / Фото: Коллаж: Сегодня
На период действия военного положения в Украине Кабмин поручил областным военным администрациям установить контроль над розничными ценами на некоторые товары.
Об этом говорится в постановлении №233 от 6 марта.
Итак, к списку товаров, цены на которые контролируются местными властями, отнесли:
- мука пшеничная;
- макаронные изделия;
- батон;
- хлеб;
- крупа гречневая;
- крупа овсяная;
- свинина;
- говядина;
- птица (тушки куриные);
- молоко;
- сливочное масло;
- сметана;
- яйца куриные;
- масло подсолнечное;
- сахар кристаллический;
- капуста белокочанная;
- лук репчатый;
- свекла;
- морковь;
- картофель.
Среди других непродовольственных товаров в списке этанол (раствор 96%), отечественные нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарства, бензин А-95, дизтопливо и сжиженный газ.
Ограничения на продажу товаров
Сеть магазинов "АТБ" из-за сложной гуманитарной ситуации в стране объявила о введении ограничений на определенные виды продуктов.
С 28 февраля максимум по две единицы в одни руки отпускают:
- хлеб;
- батоны;
- крупы;
- сахар;
- соль;
- макаронные изделия;
- растительное масло.
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