Цены на некоторые продукты в Украине взяли на контроль – что попало в список

Кабмин расширил полномочия местной власти / Фото: Коллаж: Сегодня

На период действия военного положения в Украине Кабмин поручил областным военным администрациям установить контроль над розничными ценами на некоторые товары.

Об этом говорится в постановлении №233 от 6 марта.

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Итак, к списку товаров, цены на которые контролируются местными властями, отнесли:

мука пшеничная;

макаронные изделия;

батон;

хлеб;

крупа гречневая;

крупа овсяная;

свинина;

говядина;

птица (тушки куриные);

молоко;

сливочное масло;

сметана;

яйца куриные;

масло подсолнечное;

сахар кристаллический;

капуста белокочанная;

лук репчатый;

свекла;

морковь;

картофель.

Среди других непродовольственных товаров в списке этанол (раствор 96%), отечественные нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарства, бензин А-95, дизтопливо и сжиженный газ.

Ограничения на продажу товаров

Сеть магазинов "АТБ" из-за сложной гуманитарной ситуации в стране объявила о введении ограничений на определенные виды продуктов.

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С 28 февраля максимум по две единицы в одни руки отпускают:

хлеб;

батоны;

крупы;

сахар;

соль;

макаронные изделия;

растительное масло.

"Сегодня" также писали, как работают отделения "Укрпочты". и рассказывали, в какие города "АТБ" привозит продукты в первую очередь.