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Цены на некоторые продукты в Украине взяли на контроль – что попало в список

София Зиновьева
9 марта, 17:59
Рассказываем, как местные власти будут ограничивать цены на некоторые виды продуктов в Украине

Кабмин расширил полномочия местной власти / Фото: Коллаж: Сегодня

На период действия военного положения в Украине Кабмин поручил областным военным администрациям установить контроль над розничными ценами на некоторые товары.

Об этом говорится в постановлении №233 от 6 марта.

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Итак, к списку товаров, цены на которые контролируются местными властями, отнесли:

  • мука пшеничная;
  • макаронные изделия;
  • батон;
  • хлеб;
  • крупа гречневая;
  • крупа овсяная;
  • свинина;
  • говядина;
  • птица (тушки куриные);
  • молоко;
  • сливочное масло;
  • сметана;
  • яйца куриные;
  • масло подсолнечное;
  • сахар кристаллический;
  • капуста белокочанная;
  • лук репчатый;
  • свекла;
  • морковь;
  • картофель.

Среди других непродовольственных товаров в списке этанол (раствор 96%), отечественные нестероидные противовоспалительные и антибактериальные лекарства, бензин А-95, дизтопливо и сжиженный газ.

Ограничения на продажу товаров

Сеть магазинов "АТБ" из-за сложной гуманитарной ситуации в стране объявила о введении ограничений на определенные виды продуктов.

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С 28 февраля максимум по две единицы в одни руки отпускают:

  • хлеб;
  • батоны;
  • крупы;
  • сахар;
  • соль;
  • макаронные изделия;
  • растительное масло.

"Сегодня" также писали, как работают отделения "Укрпочты". и рассказывали, в какие города "АТБ" привозит продукты в первую очередь.