Ціни на нафту впали, а Безос повернув статус найбагатшого на планеті – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Ціни на нафту впали до мінімальних показників, а Безос знову став найбагатшою людиною планети. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay, Blue Origin

Джефф Безос повернув звання найбагатшої людини в світі, "Північний потік – 2" не встигнуть добудувати до Дня Незалежності України, ціни на нафту досягли рекордно низьких показників, Зеленський схвалив заборону на рекламу ліків, ціни на м'ясо злетіли.

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші економічні новини четверга, 19 серпня.

Безос знову найбагатша людина на планеті

Засновник Amazon Джефф Безос повернув собі перше місце в рейтингу найбагатшихлюдей світу. Лідерство бізнесмена похитнулося на початку серпня. Тоді він за день втратив 13,9 мільярда доларів, а перший рядок списку посів власник LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернар Арно.

Однак акції LVMH знизилися на 5,2%. Відповідно, Безос отримав назад перше місце, незважаючи на падіння акцій Amazon на 1,3%.

Джефф Безос знову став найбагатшим у світі / Фото: REUTERS/Sertac Kayar, REUTERS/Lindsey Wasson

"Північний потік – 2" не добудують до Дня Незалежності України

Російський газопровід, який будується в обхід України з 2018 року, не встигне завершити трубоукладкудо 23 серпня, як раніше говорили в Кремлі. У компанії розцінили такі заяви як "спекуляції".

Як очікує виконавчий директор "Північного потоку – 2" Маттіас Варніг, роботи з будівництва можуть завершити і до кінця серпня. Тим часом через помилкові заяви про нібито початок отримання газу з газопроводу в Європі увечері 18 серпня ціни знизилися приблизно на 10%.

"Північний потік – 2" до 23 серпня добудувати не зможуть. Колаж: "Сьогодні"

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Ціни на нафту впали

Світові ціни на нафту марки Brent досягли рекордно низьких показниківвперше з 24 травня, впавши в ціні до 66,08 долара за барель. Як пише Trading Economics, ціни впали на тлі зміцнення долара і в зв'язку з активним поширенням нового штаму коронавірусу.

Ціни на Brent на лондонській біржі подешевшали на 1,33% – до 67,32 долара за барель. Тим часом котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на 1,08 (1,65%) – до 64,38 долара за барель.

Ціни на нафту падають. Колаж: "Сьогодні"

Рекламу ліків в Україні заборонять

Президент Володимир Зеленський підтримав заборону реклами лікарських препаратів. Глава держави підписав указ, завдяки якому набирає чинності відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО).

Передбачається, що мораторій захистить українців від самолікування і мінімізує його шкідливий вплив на здоров'я.

Володимир Зеленський підтримав заборону на рекламу ліків. Колаж "Сьогодні" / Фото: Pixabay, Офис Президента Украины

Ціни на м'ясо злетіли

В Україні зросли ціни на м'ясо: зокрема на куряче філе – 19,6%, яловичину – 12,2% і свинину – 4,2%, порівняно з груднем 2020 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Наприкінці минулого року кілограм курячого філе коштував 91,71 грн. У липні 2021 року вартість піднялася до 109,7 грн за кілограм. Тобто за півроку куряче м'ясо подорожчало на 19,6%.

