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Очікування Кремля не виправдалися: "Північний потік – 2" не добудують до Дня Незалежності України

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
19 серпня, 12:36
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Помилкова інформація про запуск газопроводу спровокувала зростання цін на газ в Європі
"Північний потік - 2" до 23 серпня добудувати не зможуть. Колаж: "Сьогодні"
"Північний потік - 2" до 23 серпня добудувати не зможуть. Колаж: "Сьогодні"

Російський газопровід "Північний потік – 2", який будується в обхід України з 2018 року, не встигне завершити трубоукладки до 23 серпня, як раніше говорили в Кремлі.

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У компанії розцінили такі заяви як "спекуляції", передає ТАСС.

"Ми не можемо підтвердити спекуляції, запущені декількома ЗМІ, щодо дат, а також неправильне тлумачення, яке стосується завершення трубоукладки і будівництва всього трубопроводу", – заявили в прес-службі "Північного потоку – 2".

Як очікує виконавчий директор "Північного потоку – 2" Маттіас Варніг, роботи по будівництву можуть завершити і до кінця серпня.

"Північний потік – 2" не виправдав очікувань Лаврова

Як раніше заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, російський газопровід "Північний потік – 2" добудують 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України.

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Тоді було зазначено тільки, що Росія буде поставляти газ до Німеччини, Нідерланди і Північну Італію.

Ціни на газ в Європі впали через фейк

Через помилкові заяви про нібито початок отримання газу з газопроводу "Північний потік – 2", в Європі увечері 18 серпня ціни знизилися приблизно на 10%, пише "Інтерфакс".

Найближчий до спотових котирувань терміновий контракт обрушився з 570 доларів до 515 доларів за тисячу кубометрів. Однак трохи пізніше ціна відновилася до приблизно 550 доларів.

Що зараз з "Північним потоком – 2":

Нагадаємо, щоб прискорити сертифікацію газопроводу в ЄС, "Газпром" провокує зростання цін на газ в Європі. Російська компанія відмовляється бронювати потужності для додаткового транзиту через Україну. В результаті в ЄС формується дефіцит блакитного палива.

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Детальніше про небезпеку "Північного потоку – 2" дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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