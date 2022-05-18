Ціни на пальне не бачать краю: скільки коштує автогаз на ОККО, WOG та Укрнафті

Скільки коштує автогаз / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Держава скасувала регулювання цін на пальне, водночас вони не зупиняли свого росту. Дорожчає і автогаз.

З 17 по 18 травня середня ціна на автогаз зросла на 1,15 грн і становить 36,69 грн. Про це свідчать дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає enkorr.

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Які ціни на АЗС

За літр автогазу на ОККО доведеться віддати 36,99 грн, на 1 грн більше, ніж днем раніше, а на WOG – 37,98 грн (на 2 грн більше).

За добу на станціях "Авіас" подорожчання відбулося на 2 грн, тепер літр автогазу коштує 36,37 грн. На Укрнафті показник зріс на 0,5 грн і становить 33,88 грн.

Найбільше ціни виросли на станціях Укргазвидобування – на 3 грн, і зараз газ коштує 42 грн.

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На 0,5 грн дорожчим стало пальне на БРСМ (37,99 грн), на 0,72 грн на Shell (39,70 грн), зовсім не змінилась ціна на KLO і нині становить 37,99 грн.

Що буде після скасування контролю цін на пальне

Раніше ми писали, що цінове регулювання з боку держави припинили, щоб оператори ринку мали змогу наситити його необхідним ресурсом. Очікується, що ціни на пальне по Україні не перевищуватимуть 58 грн за літр дизпального, і 52 грн за літр бензину. Якщо таких рекомендацій дотримуватися не будуть, держава запроваджуватиме санкції.

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Водночас директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн зауважив, що причина дефіциту не в ціні, а в тому, що бензину просто не вистачає.

"Ціна, регульована державою, – 40-45 грн. Ну поставте 60-80 грн. Від цього локомотиви з'являться в Європі? Або цистерни з'являться? Ні. Проблема не в ціні, проблема в тому, що пального немає. І ніяке скасування держрегулювання це не змінить", – пояснив експерт.

Він додав, що в такій ситуації дуже важливо, аби держава дала розуміння учасникам ринку, що спекуляції в нинішній ситуації неприпустимі.

Також ми розповідали, від яких нових схем українці потерпають на заправках, та коли насправді бензинова криза закінчиться.