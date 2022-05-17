Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💳 Емполі – Україна: онлайн 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Кабмін України відпустив ціни на бензин. Віцепрем'єр назвала максимум

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 23:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ціни на пальне припинять регулювати з боку держави
Свириденко розповіла про ціни на пальне/Фото: колаж: "Сьогодні"
Свириденко розповіла про ціни на пальне/Фото: колаж: "Сьогодні"

Держава бажає створити для бізнесу максимально комфортні умови, щоб він наситив ринок необхідною кількістю палива.

Про це під час телемарафону розповіла перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Реклама

"За результатами сьогоднішнього (17 травня – Ред.) засідання оперативного штабу було прийнято домовленість про припинення цінового регулювання з боку держави, щоб оператори ринку мали змогу наситити його необхідним ресурсом", — зазначила Свириденко.

Вона очікує, що ціни на дизельне паливо не перевищать 58 грн/літр, а на бензин – не більше 52 грн/літр.

"Щойно ми відчуємо, що оператори ринку зловживають своїм становищем, то будемо вводити проти них спеціальні санкції та моніторити ситуацію цілодобово. Ми не допустимо, щоб наших людей і нас з вами обманювали. Таке рішення має призвести до того, що найближчими тижнями черги за паливом зменшуватимуться, а баланс ринку не допустить дефіциту", – сказала Свириденко.

Коли в Україні зникне дефіцит пального

Експерт ринку пального, директор "Консалтингової компанії А-95" Сергій Куюн раніше розповідав "Сьогодні", що не потрібно чекати швидкого розвитку подій, адже для європейців криза пального – це навіть більший шок, ніж для українців.

Він зазначає, що проблем із пальним тепер задосить, проте основна – знайти спосіб привезти його до країни.

Реклама

"Сподіваюся, до кінця травня можна очікувати, що дефіцит трохи згасне. Він не зникне, але хоча б в основних мережах з'явиться пальне, і ліміти будуть не 5-10 літрів, а 20-30 літрів", – спрогнозував Куюн.

Раніше ми розповідали, як в Україну везуть пальне з Європи.

Також інформували, коли у Києві зникнуть черги за бензином.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,48 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Відновлення
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30143.59

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2053.55

Litecoin (LTC)

71.71

Ripple (XRP)

0.43

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
-
44,75
-
40,00
39,50
42,29
-
41,84
-
44,38
-
41,84
-
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
-
41,84
39,86
42,31
35,99
42,50
42,00
44,00
34,36
-
39,79
43,25
32,00

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти