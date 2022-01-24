Ціни на газ у Європі злетіли майже на 20% усього за кілька годин

Скільки коштує газ у Європі / Фото: Колаж: Сьогодні

Біржова ціна на газ у Європі підскочила на 19,4% з початку дня. Вартість блакитного палива на хабі TTF у Нідерландах становить 1102 дол. за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE.

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Як заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімонс, найближчим часом ціни на енергоносії стрімко зростуть через напружену геополітичну ситуацію навколо РФ та України.

На думку Сімонс, знизити ціни на газ допоможе перехід на альтернативні джерела енергії.

Коли зменшаться ціни на газ?

Як розповів "Сьогодні" в ексклюзивному коментарі фінансовий аналітик Олексій Лупоносов, Європа дуже розраховувала на постачання скрапленого газу зі США, проте його в останній момент продали Китаю.

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Саме це, на думку експерта, і спровокувало новий стрибок цін, і чекати на їх зниження можна тільки з настанням тепла – навесні.

За словами Лупоносова, раніше цього не буде, а от якщо ціни на газ не впадуть навесні, погані наслідки можуть спіткати вже США, оскільки здорожчання спровокує сильну продуктову інфляцію.

"Сьогодні" також писали, чи вистачить газу Україні для проходження опалювального сезону, та розповідали, яка країна ризикує залишитись без тепла.