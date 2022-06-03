Ціни на автогаз знову шокують: що чекає на водіїв на заправках

Як за тиждень подорожав автогаз / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Поки ціни на пальне на більшості АЗС можна назвати стабільними, то вартість автогазу постійно зростає. За тиждень з 27 травня по 3 червня ціна на цей вид пального зросла на 1,68 грн/л – до 42,29 грн/л.

Про такі дані за результатами щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95" повідомляє enkorr.

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Скільки коштує автогаз на різних АЗС

У мережі ОККО на заправках ціна за тиждень зросла на 2,01 грн за літр. Нині вона становить 42 грн/л. Також на 2 грн зросла вартість автогазу на "Укрнафті": зараз він коштує 41,95 грн/л.

На 1,99 грн здорожчав автогаз на "Авіас" і аж на 3 грн на UPG: тепер пальне на цих заправках коштує 41,91 грн/л та 37 грн/л відповідно.

"БРСМ" підняли вартість на 0,25 грн до 41,99 грн/л. На WOG літр автогазу тепер можна придбати за 41,98 грн/л. Це на 0,98 грн більше, ніж тиждень тому.

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Загалом ситуація виглядає так:

Нові ліміти на АЗС

Раніше "Сьогодні" зібрали актуальну інформацію станом на початок червня щодо лімітів на різних АЗС. Наприклад, UPG 2 червня оголосила про оновлення лімітів. Тепер у мережі діють такі умови:

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якщо клієнт відсканує бонусну картку UPGgood, то зможе купити 40 літрів будь-якого виду пального ;

; якщо картки нема, то йому доступно лише 10 літрів.

Змінилися правила і для автогазу:

зі скануванням бонусної картки UPGgood ліміту на купівлю автогазу нема ;

; без сканування купити можна лише 10 літрів.

Читайте у нашому матеріалі, які ліміти на купівлю бензину тепер діють на ОККО, WOG, Shell та "БРСМ".

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