Ціни на автогаз знову побили рекорди на українських АЗС

Ціни на автогаз побили рекорди. Колаж "Сьогодні" / Фото: AFP, Сьогодні

Середня вартість зрідженого газу на українських АЗС досягла рекордних 17,07 гривень за літр. Минулий рекорд був встановлений напередодні – 16,88 грн/л. Водночас експерти впевнені: вартість LPG найближчим часом не знизиться.

Про це говорять дані моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", повідомляє enkorr.

Де і як виросла ціна на газ

В мережі SOCAR вартість в середньому зросла на 10 копійок за літр, до 17,88 грн.

вартість в середньому зросла на 10 копійок за літр, до 17,88 грн. На станціях AMIC пальне подорожчало на 19 копійок за літр, до 16,83 грн.

пальне подорожчало на 19 копійок за літр, до 16,83 грн. У мережах "Паралель", SUNOIL і "Овіс" – на 20 копійок за літр.

– на 20 копійок за літр. Мережі ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" і "Mango" – на 22-55 копійок за літр.

Прогноз цін на автогаз

За прогнозами експертів, скраплений газ дорожчатиме, оскільки потенціал зростання оптових цін (2,55 грн/л) не обраний, а ресурсу на ринку – незначний дефіцит. Як вже говорив експерт ринку скрапленого газу Артем Куюн, першого тижня серпня зростання цін може скласти 50 копійок за літр, що ми зараз і спостерігаємо.

"Основним фактором подорожчання є дефіцит ресурсу, викликаний зниженням постачань найбільших зовнішніх виробників – це РФ, Білорусь. Тиск на ціни зробило також скорочення імпорту по морю на 25% – до 12 тис. т (весь ринок газу – понад 100 тис. т на місяць ). Зазвичай, в минулі роки морські постачання автогазу щоліта дешевшали. Тому трейдери збільшували обсяги постачань, що додатково знижувало ціни. Поточного літа через зростання цін на нафту цього не сталося", – заявляв експерт.

Нагадаємо, тільки за липень роздрібні ціни на автогаз виросли на 1,52 грн/л, або 10%, підбив підсумки експерт Консалтингової групи "А-95" Артем Куюн. Останнього тижня місяця "зелене пальне" дорожчало, але темпами вдвічі нижчими, ніж раніше.

2 серпня ціна на LPG досягла чергового рекорду – 16,88 грн/л. Зокрема, в мережі SOCAR продукт подорожчав на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO і "Рур груп" на 20 коп./л, до 17,19 грн/л і 17,09 грн/л. Мережі "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, Mango, "Фактор", Marshal, "Авантаж 7", "Катрал" підвищили ціни в межах 5-20 коп./л.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України вкотре підвищив граничну ціну на бензин, для дизельного пального показник дещо знизився. За розрахунками "Нафтогазу" і Мінекономіки, тепер з урахуванням дозволеної націнки: вартість літра бензину не має перевищувати 31,86 грн (+22 коп. до попередньої ціни), а дизельного пального – 29,24 грн (-1 коп.).

За підсумками останнього тижня найвищі ціни на всі види нафтопродуктів зафіксовані в Луганській області, а найнижчі – в Сумській.

Водночас, НАБУ звинувачує голову Харківської обласної ради у вимаганні. Подробиці можна дізнатися у випуску "Сьогодні":