Цены на автогаз снова побили рекорды на украинских АЗС

Цены на автогаз побили рекорды. Коллаж "Сегодня" / Фото: AFP, Сегодня
Средняя стоимость сжиженного газа на украинских АЗС достигла рекордных 17,07 гривен за литр. Прошлый рекорд был установлен накануне – 16,88 грн/л. При этом эксперты уверены: стоимость LPG в ближайшее время не снизится.
Об этом говорят данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает enkorr.
Где и как выросла цена на газ
- В сети SOCAR стоимость в среднем выросла на 10 копеек за литр, до 17,88 грн.
- На станциях AMIC топливо подорожало на 19 копеек за литр, до 16,83 грн.
- В сетях "Параллель", SUNOIL и "Овис" – на 20 копеек за литр.
- Сети ZOG, "Chipo", "Авантаж 7" и "Mango" – на 22-55 копеек за литр.
Прогноз цен на автогаз
По прогнозам экспертов, сжиженный газ будет дорожать, поскольку потенциал роста оптовых цен (2,55 грн/л) не выбран, а ресурса на рынке – небольшой дефицит. Как уже говорил эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн, в первую неделю августа рост цен может составить 50 копеек за литр, что мы сейчас и наблюдаем.
"Основным фактором подорожания является дефицит ресурса, вызванный снижением поставок крупнейших внешних производителей – это РФ, Беларусь. Давление на цены оказало и сокращение импорта по морю на 25% – до 12 тыс. т (весь рынок газа – более 100 тыс. т в месяц). Как правило, в прошлые годы морские поставки автогаза каждое лето дешевели. Поэтому трейдеры увеличивали объемы поставок, что дополнительно снижало цены. Нынешним летом из-за роста цен на нефть этого не произошло", – заявлял эксперт.
Напомним, только за июль розничные цены на автогаз выросли на 1,52 грн/л, или 10%, подвел итоги эксперт Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн. В последнюю неделю месяца "зеленое топливо" дорожало, но темпами вдвое более низкими, чем раньше.
2 августа цена на LPG достигла очередного рекорда – 16,88 грн/л. В частности, в сети SOCAR продукт подорожал на 30 коп./л, до 17,78 грн/л. На АЗС KLO и "Рур груп" на 20 коп./л, до 17,19 грн/л и 17,09 грн/л. Сети "БРСМ-Нафта", SUNOIL, Motto, Mango, "Фактор", Marshal, "Авантаж 7", "Катрал" повысили цены в пределах 5-20 коп./л.
Также сообщалось, Кабинет министров Украины в очередной раз повысил предельную цену на бензин, для дизельного топлива показатель немного снизился. По расчетам "Нафтогаза" и Минэкономики, теперь c учетом разрешенной наценки: стоимость литра бензина не должна превышать 31,86 грн (+22 коп. к предыдущей цене), а дизельного топлива – 29,24 грн (-1 коп.).
По итогам последней недели самые высокие цены на все виды нефтепродуктов зафиксированы в Луганской области, а самые низкие – в Сумской.
Тем временем, НАБУ обвиняет председателя Харьковского областного совета в вымогательстве. Подробности можно узнать в выпуске "Сегодня":
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