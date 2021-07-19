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Ціна стала рекордною – в Україні різко подорожчав автогаз

19 липня 2021 21:46

Богдан Приходько Богдан Приходько

Ціна на газ збільшується через зростання дефіциту в багатьох регіонах

На АЗС подорожчал автогаз. Фото: колаж "Сьогодні"

На АЗС подорожчал автогаз. Фото: колаж "Сьогодні"

На українських АЗС різко зросла вартість зрідженого газу. За минулі вихідні ціна в середньому піднялася на 28 копійок за літр палива і склала 16 гривень. Про це повідомляє Enkorr з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95.

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Зазначається, що в останній раз водії платили таку ціну за газ в листопаді 2020 року. Тоді вартість палива становила 16,03 гривні за літр.

"Ціна автогазу в мережах преміум-сегменту стала рекордною за всю історію спостереження. На ОККО паливо продавалося за ціною 17,49 грн/л, на SOCAR – 17,48 грн/л, а на WOG – 17,28 грн/л", – йдеться в повідомленні.

У той же час автогаз на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 18 і 23 копійок – до 16,03 грн/л і 15,81 грн/л. AMIC, Prime, "Паралель", BVS, UPG, Chipo, SunOil, ZOG, "Укргазвидобування", Marshal і інші мережі підняли ціни на 10-80 копійок.

Основною причиною подорожчання аналітики називають зростання оптових цін газу через зростаючий дефіцит в багатьох регіонах.

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"Про критичний дефіцит мова поки не йде, проте запаси в сховищах вичерпуються, а поставки імпортного ресурсу затримуються" , – заявив аналітик А-95 Артем Куюн.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в Україні стає все більше підробленого скрапленого автогазу. І якщо "Бодяжним" бензином (його на ринку близько 20%) навряд чи когось можна здивувати, то неякісний газ теж, на жаль, став реальністю. Тепер можна їм заправитись не тільки в глухому селі, а й на респектабельній брендовій АЗС.

Також ми інформували, що в Україну завезли рекордні обсяги розчинників для "бодяжного" бензину.

Всі подробиці в спецтемі Тарифи на газ

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