Ціна "євробляхи": скільки коштує розмитнення авто в Україні

Коротко про вартість розмитнення вживаних авто з Європи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Розмитнення автомобілів, попри бензинову кризу, що тривала кілька місяців, залишається актуальним питанням для багатьох українців.

Поки уряд вирішує, чи скасовувати "нульове розмитнення", редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, скільки в середньому потрібно заплатити за ввезення "євроблях" в Україну.

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Як відбувається процес розмитнення

Сама процедура містить кілька етапів, перш ніж автомобіль заїде до гаража нового власника. Купивши автомобіль, потрібно оформити документи на нього за кордоном. Можлива опція – надіслати фото документів митному брокеру в Україні, але це не обов’язково.

Одна з найскладніших операцій – це, власне, перетин кордону. Далі потрібно отримати сертифікат відповідності та розмитнити авто в Україні. На завершення слід поставити машину на облік у сервісному центрі МВС.

Для допомоги з "паперовими" питаннями можна скористатись послугами митного брокера. Його послуги коштують 300-600 доларів США (8,9-17,8 тис. грн) – це оформлення імпорту, планування угод, юридичний супровід.

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Купуючи користований автомобіль, зверніть увагу: він має відповідати екологічному стандарту Євро 2 або вище, для нових авто це Євро 5. Опісля його потрібно зняти з обліку, "пересадити" на транзитні номери та впродовж 30 днів завезти в Україну.

Перетин кордону

Під час перетину кордону митний інспектор ставить штамп на експортній декларації. Якщо попередня декларація не оформлена, доведеться сплатити авансові митні платежі в гривнях.

Європейські автомобілі мають VIN-код, за яким можна перевірити екологічний стандарт на митниці. Якщо раптом це зробити неможливо, необхідно отримати сертифікат відповідності в спеціалізованому центрі в Україні – середня вартість 1400 грн.

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Під час митного оформлення авто заїжджає в зону митного контролю, за кожну додаткову добу простою доведеться заплатити по 90 грн. У цей період митниця розраховує всі платежі з доплатою з боку водія чи поверненням різниці. Якщо "євробляха" раніше порушувала митні платила, доведеться здійснити офіційний платіж до бюджету в розмірі 8500 грн – це добровільний внесок для уникнення штрафів.

Вже в Україні власнику автомобіля потрібно отримати сертифікат його відповідності національним стандартам. Вартість – у середньому 3000 грн. Щоб завершити процедуру розмитнення, слід усі документи подати в сервісний центр МВС, сплатити 600 грн адмінпослуг та податок до Пенсійного фонду (3-5% від вартості авто без ПДВ).

Рахуємо вартість

За інформацією Укравтопрому, за час чинності закону, що звільнив від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита на легкові авто, в Україну ввезли 111 тис. користованих машин. Найпопулярнішими моделями стали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Megane.

У Польщі на сайтах з продажу автомобілів вживані Volkswagen Golf продають орієнтовно по 6000 євро (186,5 тис. грн). Переважають моделі 2009-2011 років випуску з двигунами від 1,5 літра. Майже аналогічна ситуація з користованими Volkswagen Passat, середня ціна на які становить 6-7 тис. євро, що новіше авто – то дорожче.

Вживані авто на інтернет-ресурсах Польщі / Фото: скріншот

Серед пропозицій можна знайти і Renault Megane по 4000-5000 євро (124-155 тис. грн). У багатьох моделей двигуни мають об’єм до 1,5 л і рік виробництва – до 2010-го, що й зумовлює нижчу ціну.

Якщо рахувати вартість умовного Volkswagen Golf по 6000 євро з "нульовим розмитненням", тобто без ввізного мита й акцизу, вартість авто з усіма платежами становитиме 6748 євро (209,8 тис. грн). Податок до Пенсійного фонду – це 5524 грн, реєстрація авто – 600 грн, отримання сертифіката відповідності – 4400 грн, умовна стоянка на митниці 3 дні – 480 грн, а також послуги митного брокера – 12 тис. грн. Без додаткових послуг сума з митними платежами становитиме 6200 євро (192,8 тис. грн).

Якщо акциз та ввізне мито повернуть, за розмитнення авто з обов’язковими платежами доведеться заплатити на 3000 євро більше – орієнтовно 9200 євро (286 тис. грн). Якщо потрібні додаткові послуги (брокер, стоянка, сертифікат відповідності), сума зросте до 9768 євро (303,7 тис. грн).

Онлайн в "Дії" та без корупції

У Верховній Раді зареєстрували пакет законів, в яких передбачають зміни до процедури розмитнення автомобілів. Загалом пропонують повернути акциз і мито на "євробляхи", з винятком лише для тих автомобілів, що призначені на потреби Збройних сил України.

Водночас українцям мають дозволити розмитнювати авто онлайн за кілька клацань, за допомогою державного застосунку "Дія". В одному додатку можна буде подати декларацію та здійснити усі платежі, що повинно зменшити корупційну складову.

Вартість розмитнення хочуть розраховувати за новою формулою, без врахування ціни самого авто. До уваги братимуть вік, тип і об’єм двигуна, ексклюзивність машини.

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