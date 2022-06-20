Цена "евробляхи": сколько стоит растаможка авто в Украине

Кратко о стоимости растаможки подержанных авто из Европы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Растаможка автомобилей, несмотря на продолжавшийся несколько месяцев бензиновый кризис, остается актуальным вопросом для многих украинцев.

Пока правительство решает, отменять ли "нулевое растаможивание", редакция "Сегодня" предлагает узнать, сколько в среднем нужно заплатить за ввоз "евроблях" в Украину.

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Как происходит процесс растаможивания

Сама процедура предполагает несколько этапов, прежде чем автомобиль заедет в гараж нового владельца. Купив автомобиль, нужно оформить документы на него за рубежом. Возможная опция – отправить фото документов таможенному брокеру в Украину, но это не обязательно.

Одна из самых сложных операций – это пересечение границы. Далее следует получить сертификат соответствия и растаможить авто в Украине. В завершение следует поставить машину на учет в сервисном центре МВД.

Для помощи с "бумажными" вопросами можно воспользоваться услугами таможенного брокера. Его услуги стоят 300-600 долларов США (8,9-17,8 тыс. грн) – это оформление импорта, планирование сделок, юридическое сопровождение.

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При покупке подержанного автомобиля обратите внимание: он должен соответствовать экологическому стандарту Евро 2 или выше, для новых авто это Евро 5. После покупки его нужно снять с учета, "пересадить" на транзитные номера и в течение 30 дней завезти в Украину.

Пересечение границы

При пересечении границы таможенный инспектор ставит штамп на экспортную декларацию. Если предварительная декларация не оформлена, придется уплатить авансовые таможенные платежи в гривне.

Европейские автомобили имеют VIN-код, позволяющий проверить экологический стандарт на таможне. Если вдруг это невозможно, необходимо получить сертификат соответствия в специализированном центре в Украине – средняя стоимость 1400 грн.

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При таможенном оформлении авто заезжает в зону таможенного контроля, где за каждые дополнительные сутки простоя придется заплатить по 90 грн. В этот период таможня рассчитывает все платежи с доплатой со стороны водителя или возвращением разницы. Если "евробляха" ранее нарушала таможенные правила, придется осуществить официальный платеж в бюджет в размере 8500 грн – это добровольный взнос во избежание штрафов.

Уже в Украине владельцу автомобиля нужно получить сертификат соответствия национальным стандартам. Стоимость – в среднем 3000 грн. Чтобы завершить процедуру растаможки, все документы подаются в сервисный центр МВД и уплачиваются 600 грн админуслуг и налог в Пенсионный фонд (3-5% от стоимости авто без НДС).

Считаем стоимость

По информации Укравтопрома, за время действия законопроекта, освободившего от уплаты НДС, акцизной пошлины и ввозной пошлины на легковые авто, в Украину ввезли 111 тыс. пользовательских машин. Самыми популярными моделями стали Volkswagen Passat, Volkswagen Golf, Renault Megane.

В Польше на сайтах по продаже автомобилей б/у Volkswagen Golf продают ориентировочно за 6000 евро (186,5 тыс. грн). Преобладают модели 2009-2011 годов выпуска с двигателями от 1,5 литра. Почти аналогичная ситуация с пользованными Volkswagen Passat, средняя цена на которые составляет 6-7 тыс. евро, чем новее – тем дороже.

Подержанные авто на интернет-ресурсах Польши / Фото: скриншот

Среди предложений можно найти и Renault Megane за 4000–5000 евро (124–155 тыс. грн). У многих моделей двигатели имеют объем до 1,5 л и год производства – до 2010-го, что и приводит к более низкой цене.

Если считать стоимость условного Volkswagen Golf за 6000 евро с "нулевым растаможиванием", то есть без ввозной пошлины и акциза, стоимость авто со всеми платежами составит 6748 евро (209,8 тыс. грн). Налог в Пенсионный фонд – это 5524 грн, регистрация авто – 600 грн, получение сертификата соответствия – 4400 грн, условная стоянка на таможне 3 дня – 480 грн, а также услуги таможенного брокера – 12 тыс. грн. Без дополнительных услуг сумма с таможенными платежами будет составлять 6200 евро (192,8 тыс. грн).

В случае если акциз и ввозная пошлина будут возвращены, за растаможку авто с обязательными платежами придется заплатить на 3000 евро больше – ориентировочно 9200 евро (286 тыс. грн). Если требуются дополнительные услуги (брокер, парковка, сертификат соответствия), сумма возрастет до 9768 евро (303,7 тыс. грн).

Онлайн в "Дії" и без коррупции

В Верховной Раде зарегистрировали пакет законов, предусматривающих изменения в процедуре растаможки автомобилей. В общем, предлагают вернуть акциз и пошлину на "евробляхи", за исключением только тех автомобилей, которые предназначены для нужд Вооруженных сил Украины.

В то же время украинцам должны разрешить растаможивать авто онлайн за несколько кликов с помощью государственного приложения "Дія". В одном приложении можно будет подать декларацию и осуществить все платежи, что должно уменьшить коррупционную составляющую.

Стоимость растаможки хотят рассчитывать по новой формуле, не считая цены самого авто. Учитывать возраст, тип и объем двигателя, эксклюзивность машины.

"Сегодня" раньше рассказывали, когда водителям ждать сезонного пика на АЗС и как Украина планирует экспортировать зерно на мировые рынки.