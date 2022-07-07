Бюджетна оренда: як зняти квартиру в Києві за 3000 грн

Орендувати квартиру в Києві за невелику суму цілком реально / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В теперішній час чимало українців цікавляться бюджетним, доступним житлом, зокрема і в столиці України. У звʼязку з війною чимало наших громадян виїхали зі своїх помешкань, виставивши оголошення про їх оренду. Вартість таких зазвичай нижче ринкової.

"Сьогодні" розповість, що можна орендувати до 3000 грн.

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Згідно з нашим моніторингом таких варіантів на порталі OLX.ua, орендувати квартиру чи кімнату за таку ціну можна у будь-якому районі Києва, є варіанти навіть у центрі міста.

Наприклад, у Подільському районі здається однокімнатна квартира з меблями та необхідною побутовою технікою. Ціна її 3000 грн в місяць, є можливість оплати без останнього місяця. Має вона такий вигляд:

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/ Фото: olx.ua

Є варіант квартири, що розташована за 5 хв від метро Чернігівська та 10 хв до метро Дарниця. Дім 1970 року із загальною площею 19 кв. м.

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/ Фото: olx.ua

Також нам трапилося оголошення щодо пропозиції оренди 2-кімнатної квартири, що знаходиться за 15 хв до КПІ. Вартість оренди вказана 2000 грн, але власник готовий здати житло взамін за допомогу з ремонтом чи доукомплектацію, оскільки меблів немає також.

За ціною 3000 грн можна зняти також квартиру на Мінському масиві. Житло після косметичного ремонту з новою побутовою технікою, 2-спальним диваном, 2-камерним холодильником тощо. Як стверджує автор оголошення, квартира має хорошу сантехніку.

/ Фото: olx.ua

Що буде з цінами на житло?

Багато експертів прогнозують, що ціни підуть на спад. За словами СЕО девелоперської компанії GREENOL Олега Приходька, додаткова пропозиція призведе до тимчасового короткострокового падіння.

Однак це лише форс-мажорний крок, він не буде віддзеркалювати загальні тенденції ціноутворення в умовах майбутнього дефіциту нових житлових площ на фоні спаду обсягів будівництва, інфляційних процесів та зруйнованих десятків мільйонів квадратних метрів житла.

Як пояснював "Сьогодні" Юрій Піта, президент АФНУ (Асоціації фахівців з нерухомості), ціни в Києві дійсно впадуть, однак чекати цього ризиковано. Можливо, житло варто придбати вже зараз.

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