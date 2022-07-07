Бюджетная аренда: как снять квартиру в Киеве за 3000 грн

Арендовать квартиру в Киеве за небольшую сумму вполне реально / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В настоящее время многие украинцы интересуются бюджетным, доступным жильем, в том числе и в столице Украины. В связи с войной многие наши граждане выехали из своих жилищ, выставив объявления об их аренде. Стоимость таковых обычно ниже рыночной.

"Сегодня" расскажет, что можно арендовать до 3000 грн.

Реклама

Согласно нашему мониторингу таких вариантов на портале OLX.ua, арендовать квартиру или комнату по такой цене можно в любом районе Киева, есть варианты даже в центре города.

К примеру, в Подольском районе сдается однокомнатная квартира с мебелью и необходимой бытовой техникой. Цена ее 3000 грн в месяц, есть возможность оплаты без последнего месяца. Она выглядит так:

Реклама

/ Фото: olx.ua

Есть вариант квартиры, расположенной в 5 мин от метро Черниговская и 10 мин до метро Дарница. Дом 1970 года, а жилье общей площадью 19 кв. м.

Реклама

/ Фото: olx.ua

Также нам встретилось объявление насчет предложения аренды 2-комнатной квартиры, которая находится за 15 мин до КПИ. Стоимость аренды указана 2000 грн, но владелец готов сдать жилье взамен за помощь с ремонтом или доукомплектацию, поскольку мебели нет также.

По цене 3000 грн можно снять квартиру на Минском массиве. Жилье после косметического ремонта с новой бытовой техникой, 2-спальным диваном, 2-х камерным холодильником и т.д. Как утверждает автор объявления, квартира имеет хорошую сантехнику.

/ Фото: olx.ua

Что будет с ценами на жилье?

Многие эксперты прогнозируют, что цены пойдут на убыль. По словам СЕО девелоперской компании GREENOL Олега Приходько, дополнительное предложение повлечет временное краткосрочное падение.

Однако это лишь форс-мажорный шаг, он не будет отражать общие тенденции ценообразования в условиях грядущего дефицита новых жилых площадей на фоне убыли объемов строительства, инфляционных процессов и разрушенных десятков миллионов квадратных метров жилья.

Как объяснял "Сегодня" Юрий Пита, президент АФНУ (Ассоциации специалистов по недвижимости), цены в Киеве действительно упадут, однако ждать этого рискованно. Может быть, жилье стоит приобрести уже сейчас.

Также мы рассказывали, что делать с недвижимостью в Ирпене и Буче.