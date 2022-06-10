Швидкі гроші: де українцям заробити 2000 грн на вихідних

Варіантів, де заробити грошей на вихідних, є чимало / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Робота на вихідних — можливість швидко накопичити на бажане, вилізти з боргів або ж просто розбавити буденну монотонну роботу чимось творчим та цікавим та ще й поповнити свій гаманець.

"Сьогодні" розповість про кілька варіантів швидкого заробітку.

Реклама

Так, за даними сервісу замовлення послуг Кабанчик, онлайн-робота знайдеться для спеціалістів у сферах:

копірайтингу;

сбору, пошуку інформації;

наповнення сайтів;

набору тексту;

рерайтингу;

вводу даних;

розшифрування інтервʼю;

створення презентацій тощо.

Розглянемо на прикладі конкретних пропозицій.

Наприклад, станом на червень 2022 року на вищезгаданому сервісі за наповнення онлайн-магазину товарами в кількості 200 шт вам заплатять 2200-2600 грн. Для сфери копірайтингу, щоб заробити 2000 грн за вихідні, вам доведеться написати SEO-тексти загальним розміром в орієнтовно 14,2 тис. знаків. Серед інших діяльностей та їхніх зарплат:

Реклама

створення презентацій — платять 500-1000 грн за роботу. В залежності від ваших умінь, знанян теми та програми для створення проєкту, сума за вихідні може бути і вище 2000 грн;

за роботу. В залежності від ваших умінь, знанян теми та програми для створення проєкту, сума за вихідні може бути і вище 2000 грн; розшифровка інтервʼю — розцінки різні, в основному від 50 до 500 грн в залежності від складності проєкту та мови;

в залежності від складності проєкту та мови; збір інформації, заповнення анкет — 250 грн в годину.

Варто звернути увагу також і на сферу дизайну, особливо розробку логотипів, створення сайтів тощо. Таким чином, знайшовши те, що вам найбільше підходить, і в чому ви професіонал, можна доволі непогано підзаробити на вихідних, не витрачаючи при цьому багато часу.

У кого зараз найменш оплачувана робота

Раніше ми розповідали, що найменші заробітні плати пропонують наразі у таких сферах:

безпека – 9200 грн;

туризм, готелі, ресторани – 9500 грн;

початок кар'єри, студенти – 10 300 грн;

видобуток сировини – 11 000 грн;

інсталяція та сервіс – 12 600 грн;

банки, інвестиції, лізинг – 13 100 грн.

Невтішною тенденцією є те, що майже в усіх професійних сферах простежується зниження середньої заробітної плати. За винятком кількох професійних сфер, падіння середньої зарплати у травні становить від 9% до 58%.

Реклама

Ми також писали, чому офіційне працевлаштування вигідніше, і чим це допоможе під час воєнного стану, а також в яких сферах у Польщі 2022 року найбільше шукають спеціалістів.