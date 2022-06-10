Швидкі гроші: де українцям заробити 2000 грн на вихідних

Варіантів, де заробити грошей на вихідних, є чимало / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Робота на вихідних — можливість швидко накопичити на бажане, вилізти з боргів або ж просто розбавити буденну монотонну роботу чимось творчим та цікавим та ще й поповнити свій гаманець.
"Сьогодні" розповість про кілька варіантів швидкого заробітку.
Так, за даними сервісу замовлення послуг Кабанчик, онлайн-робота знайдеться для спеціалістів у сферах:
- копірайтингу;
- сбору, пошуку інформації;
- наповнення сайтів;
- набору тексту;
- рерайтингу;
- вводу даних;
- розшифрування інтервʼю;
- створення презентацій тощо.
Розглянемо на прикладі конкретних пропозицій.
Наприклад, станом на червень 2022 року на вищезгаданому сервісі за наповнення онлайн-магазину товарами в кількості 200 шт вам заплатять 2200-2600 грн. Для сфери копірайтингу, щоб заробити 2000 грн за вихідні, вам доведеться написати SEO-тексти загальним розміром в орієнтовно 14,2 тис. знаків. Серед інших діяльностей та їхніх зарплат:
- створення презентацій — платять 500-1000 грн за роботу. В залежності від ваших умінь, знанян теми та програми для створення проєкту, сума за вихідні може бути і вище 2000 грн;
- розшифровка інтервʼю — розцінки різні, в основному від 50 до 500 грн в залежності від складності проєкту та мови;
- збір інформації, заповнення анкет — 250 грн в годину.
Варто звернути увагу також і на сферу дизайну, особливо розробку логотипів, створення сайтів тощо. Таким чином, знайшовши те, що вам найбільше підходить, і в чому ви професіонал, можна доволі непогано підзаробити на вихідних, не витрачаючи при цьому багато часу.
У кого зараз найменш оплачувана робота
Раніше ми розповідали, що найменші заробітні плати пропонують наразі у таких сферах:
- безпека – 9200 грн;
- туризм, готелі, ресторани – 9500 грн;
- початок кар'єри, студенти – 10 300 грн;
- видобуток сировини – 11 000 грн;
- інсталяція та сервіс – 12 600 грн;
- банки, інвестиції, лізинг – 13 100 грн.
Невтішною тенденцією є те, що майже в усіх професійних сферах простежується зниження середньої заробітної плати. За винятком кількох професійних сфер, падіння середньої зарплати у травні становить від 9% до 58%.
Ми також писали, чому офіційне працевлаштування вигідніше, і чим це допоможе під час воєнного стану, а також в яких сферах у Польщі 2022 року найбільше шукають спеціалістів.