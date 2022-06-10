Быстрые деньги: где украинцам заработать 2000 грн на выходных

Вариантов, где заработать денег на выходных, есть немало / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Работа на выходных — возможность быстро накопить на желаемое, вылезти из долгов или просто разбавить обыденную монотонную работу чем-то творческим и интересным, так еще и пополнить свой кошелек.

"Сегодня" расскажет о нескольких вариантах быстрого заработка.

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Да, по данным сервиса заказа услуг Кабанчик, онлайн-работа найдется для специалистов в таких сферах:

копирайтинг;

сбор, поиск информации;

наполнение сайтов;

набор текста;

рерайтинг;

ввода данных;

расшифровка интервью;

создание презентаций и т.д.

Рассмотрим на примере конкретных предложений.

Например, состоянием на июнь 2022 года на вышеупомянутом сервисе за наполнение онлайн-магазина товарами в количестве 200 шт вам заплатят 2200-2600 грн. Для сферы копирайтинга, чтобы заработать 2000 грн за выходные, вам придется написать SEO-тексты общим размером ориентировочно 14,2 тыс. знаков. Среди других деятельностей и их зарплат:

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создание презентаций – платят 500-1000 грн за работу. В зависимости от ваших умений, знаний темы и программы для создания проекта, сумма за выходные может быть и выше 2000 грн;

за работу. В зависимости от ваших умений, знаний темы и программы для создания проекта, сумма за выходные может быть и выше 2000 грн; расшифровка интервью — расценки разные, в основном от 50 до 500 грн в зависимости от сложности проекта и языка;

в зависимости от сложности проекта и языка; сбор информации, заполнение анкет — 250 грн в час.

Следует обратить внимание также и на сферу дизайна, особенно на разработку логотипов, создание сайтов и т.д. Таким образом, найдя то, что вам больше подходит, и в чем вы профессионал, можно довольно неплохо подзаработать на выходных, не тратя при этом много времени.

У кого сейчас наименее оплачиваемая работа

Раньше мы рассказывали, что наименьшие заработные платы предлагают в следующих областях:

безопасность – 9200 грн;

туризм, отели, рестораны – 9500 грн;

начало карьеры, студенты – 10 300 грн;

добыча сырья – 11 000 грн;

инсталляция и сервис – 12 600 грн;

банки, инвестиции, лизинг – 13 100 грн.

Неутешительной тенденцией является то, что почти во всех профессиональных областях наблюдается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение средней зарплаты в мае составляет от 9% до 58%.

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Мы также писали, почему официальное трудоустройство выгоднее, и чем это поможет во время военного положения, а также в каких сферах в Польше в 2022 году больше всего ищут специалистов.