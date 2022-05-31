Папери тепер не потрібні: в Україні спростили умови деяких виплат

Що змінилося для виплат лікарняних / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З травня в Україні отримати фінансову допомогу за е-лікарняним можна не лише на підставі оригіналу е-лікарняного, але і витягу зі спеціального електронного реєстру.

Про такі зміни повідомляє Урядовий портал.

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Виплати призначають на основі документа у форматі PDF

Отже, тепер для отримання допомоги від роботодавця за лікарняним можна подати витяг з електронного реєстру листків непрацездатності. Його потрібно сформувати в особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду.

Щоб отримати витяг, потрібно зробити такі кроки:

авторизуватись на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікований електронний підпис) або BankID;

перейти у пункт про запити на отримання документів розділу "Комунікації з ПФУ";

для формування витягу необхідно обрати тип запиту "Витяг з ЕРЛН".

Завантажити документ можна у форматі PDF, а далі треба передати його роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги. Після того, як заява-розрахунок буде сформована, Фонд соціального страхування України профінансує виплати.

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Сформувати витяг може не лише працівник, а і роботодавець.

Чому деякі ВПО перестали отримувати допомогу

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україні не скасовують виплату допомоги внутрішньо переміщеним особам, однак гроші не отримуватимуть люди, у регіонах проживання яких вже не ведуться бойові дії і їхнє житло не зруйноване.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна пояснила, що під час запровадження цього виду допомоги в країні було 14 регіонів, де тривали активні бойові дії, а тепер їх лише вісім.

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Ми також писали, коли українці отримають фінансування з "єПідтримки", та яким в країні буде головне нововведення червня.