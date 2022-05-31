Бумаги теперь не нужны: в Украине упростили условия некоторых выплат

Что изменилось для выплат больничных / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
С мая в Украине получить финансовую помощь по е-больничному можно не только на основании оригинала е-больничного, но и выписки из специального электронного реестра.
О таких изменениях сообщает Правительственный портал.
Выплаты назначаются на основе документа в формате PDF
Итак, теперь для получения пособия от работодателя по больничному можно подать выписку из Электронного реестра листков нетрудоспособности. Его нужно сформировать в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.
Чтобы получить выписку, нужно сделать следующие шаги:
- авторизироваться на вебпортале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись) или BankID;
- перейти в пункт о запросах на получение документов раздела "Коммуникации с ПФУ";
- для формирования выписки необходимо выбрать тип запроса "Извлечение из ЕРЛН".
Загрузить документ можно в формате PDF, а затем передать его работодателю для обработки и начисления помощи. После того как заявление-расчет будет сформировано, Фонд социального страхования Украины профинансирует выплаты.
Сформировать подъемник может не только работник, но и работодатель.
Почему некоторые ВПЛ перестали получать помощь
Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине не отменяют выплату пособия внутренне перемещенным лицам, однако деньги не будут получать люди, в регионах проживания которых уже не ведутся боевые действия и их жилье не разрушено.
Министр социальной политики Марина Лазебная пояснила, что во время внедрения этого вида помощи в стране было 14 регионов, где продолжались активные боевые действия, а теперь их только восемь.
Мы также писали, когда украинцы получат финансирование по "єПідтримці", и каким в стране будет главное новшество июня.