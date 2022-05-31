Бумаги теперь не нужны: в Украине упростили условия некоторых выплат

Что изменилось для выплат больничных / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С мая в Украине получить финансовую помощь по е-больничному можно не только на основании оригинала е-больничного, но и выписки из специального электронного реестра.

О таких изменениях сообщает Правительственный портал.

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Выплаты назначаются на основе документа в формате PDF

Итак, теперь для получения пособия от работодателя по больничному можно подать выписку из Электронного реестра листков нетрудоспособности. Его нужно сформировать в личном кабинете на портале Пенсионного фонда.

Чтобы получить выписку, нужно сделать следующие шаги:

авторизироваться на вебпортале ПФУ с помощью КЭП (квалифицированная электронная подпись) или BankID;

перейти в пункт о запросах на получение документов раздела "Коммуникации с ПФУ";

для формирования выписки необходимо выбрать тип запроса "Извлечение из ЕРЛН".

Загрузить документ можно в формате PDF, а затем передать его работодателю для обработки и начисления помощи. После того как заявление-расчет будет сформировано, Фонд социального страхования Украины профинансирует выплаты.

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Сформировать подъемник может не только работник, но и работодатель.

Почему некоторые ВПЛ перестали получать помощь

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине не отменяют выплату пособия внутренне перемещенным лицам, однако деньги не будут получать люди, в регионах проживания которых уже не ведутся боевые действия и их жилье не разрушено.

Министр социальной политики Марина Лазебная пояснила, что во время внедрения этого вида помощи в стране было 14 регионов, где продолжались активные боевые действия, а теперь их только восемь.

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Мы также писали, когда украинцы получат финансирование по "єПідтримці", и каким в стране будет главное новшество июня.