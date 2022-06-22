Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини економіки Авто новини

Платитимуть більше? Які авто підпадають під податок на розкіш

Уляна Лебич
22 червня, 10:17
Список авто, які підпадають під оподаткування, нещодавно оновили

Податок залежить від мінімальної зарплати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міністерство економіки оновило список автомобілів, які підпадають під оплату так званого податку на розкіш, що, до слова, залежить від мінімальної зарплати.

Про це інформує УкрАвтопром.

Реклама

Зауважимо, що податок на розкішні автомобілі поширюється на транспортні засоби вартістю від 375 мінімальних зарплат. Оскільки з 1 січня 2022 року вона зросла до 6,5 тис. грн, то під оподаткування потрапляють машини, які коштують щонайменше 2,43 млн грн.