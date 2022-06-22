Платитимуть більше? Які авто підпадають під податок на розкіш

Міністерство економіки оновило список автомобілів, які підпадають під оплату так званого податку на розкіш, що, до слова, залежить від мінімальної зарплати.

Про це інформує УкрАвтопром.

Зауважимо, що податок на розкішні автомобілі поширюється на транспортні засоби вартістю від 375 мінімальних зарплат. Оскільки з 1 січня 2022 року вона зросла до 6,5 тис. грн, то під оподаткування потрапляють машини, які коштують щонайменше 2,43 млн грн.

Поширюється податок на розкіш на машини віком до 5 років. У 2021-му таких автомобілів було 172. У 2022-му – 135.

Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2022 році Марка Модель Рік випуску (включно) Об'єм циліндрів двигуна, куб. сантиметри Тип палива Можливі ідентичні, аналогічні автомобілі Aston Martin DBS Superleggera до 5 років 4461 бензин Aston Martin DBX White Stone AML Special до 5 років 4461 бензин Aston Martin DBX Onyx Black до 5 років 4461 бензин Aston Martin DBX Intense Blue до 5 років 4461 бензин Aston Martin DBX Divine Red до 5 років 4461 бензин Bentley New Continental GT V8 до 5 років 3982 бензин Bentley New Flying Spur до 5 років 5950* бензин Bentley New Flying Spur до 5 років 5980 бензин Bentley New Bentayga V8 до 5 років 3982 бензин Bentley CONTINENTAL GT до 5 років 3993* бензин Bentley Continental GT Convertible V8 до 5 років 3982 бензин Bentley Continental GT Speed до 5 років 5980 бензин Bentley Bentyaga S до 5 років 3982 бензин Bentley Bentyaga Hybrid до 5 років 2998 бензин BMW Alpina B7 до 2 років 4395* бензин BMW 5 cерії Седан M5 (F90) до 1 року 4395 бензин BMW 7 cерії (подовжена версія) (G12) M760Li xDrive до 1 року 6592 бензин BMW 8 cерії Convertible (G14) M850i xDrive до 2 років 4395 бензин BMW 8 cерії Convertible (F91) M8 до 2 років 4395 бензин BMW 8 cерії Coupe (G15) M850i xDrive до 1 року 4395 бензин BMW 8 cерії Coupe (F92) M8 до 2 років 4395 бензин BMW 8 cерії Gran Coupe (G16) M850i xDrive до 1 року 4395 бензин BMW 8 cерії Gran Coupe (F93) M8 до 2 років 4395 бензин BMW X5 (F95) SAV X5 M до 1 року 4395 бензин BMW X6 (F96) SAV X6 M до 1 року 4395 бензин Ferrari 488 Spider до 5 років 3982 бензин Ferrari 488 GTB до 5 років 3982 бензин Ferrari 812 Superfast до 5 років 6498 бензин Jaguar F-Type R-Dynamic Coupe до 1 року 1998 бензин Jaguar F-Type R-Dynamic Black до 1 року 2998 бензин Jaguar F-Type First Edition до 1 року 4395 бензин Jaguar F-Type R Coupe до 2 pоків 4395 бензин Hongqi E-HS9 до 1 року електро Jaguar F-Type R Convertible до 2 pоків 4395 бензин Lamborghini Huracan до 5 років 4461 бензин Lamborghini Aventador до 5 років 6498 бензин Lamborghini Urus до 5 років 3982 бензин Lamborghini Urus до 5 років 3996* бензин Land Rover Range Rover до 2 років 2998 дизель Land Rover Range Rover Vogue до 2 років 2998 дизель Land Rover Range Rover AUTOBIOGRAPHY до 3 років 2998 дизель Land Rover Range Rover SE до 1 року 2998 бензин Land Rover Range Rover Sport до 1 року 2998 бензин Land Rover Range Rover Sport SVR до 4 років 4461 бензин Lexus LX 570 Sport до 1 року 6750 бензин Lexus LX 570 Samurai до 1 року 6750 бензин Lexus LS500 до 2 років 2998 бензин Lexus LS500h до 2 років 2998 гібрид Maserati Ghibli до 2 років 2998 бензин Maserati Levante до 1 року 2998 бензин Maserati Levante S GranSport (2019) до 1 року 2998 бензин Maserati Levante GTS (2020) – Grigio Maratea – Cuoio до 1 року 2998 бензин Maserati Quattroporte до 4 років 2998 бензин Maserati GranTurismo (GT 4.2 AT) до 1 року 3982 бензин Maserati GranTurismo (GT S 4.7 AT) до 2 років 4395 бензин Mercedes-Benz E 63 S 4MATIC до 1 року 3982 бензин Mercedes-Benz E 63 S 4MATIC+ Універсал до 1 року 3982 бензин Mercedes-Benz G 350 d до 1 року 2996 дизель Mercedes-Benz G 400 d до 1 року 2996 дизель Mercedes-Benz G 500 до 2 років 3982 бензин Mercedes-Benz G63 AMG до 4 років 3982 бензин Mercedes-Benz GLS 63 4MATIC+ до 2 років 3982 бензин Mercedes-Benz Maybach GLS 600 4MATIC до 3 років 3982 бензин Mercedes-Benz GLE 63 4MATIC+ до 1 року 3982 бензин Mercedes-Benz GLE 63 S 4MATIC+ до 1 року 3982 бензин Mercedes-Benz GLE 63 4MATIC+ Coupé до 1 року 3982 бензин Mercedes-Benz GLE 63 S 4MATIC+ Coupé до 1 року 3982 бензин Mercedes-Benz AMG GT до 2 років 3982 бензин Mercedes-Benz AMG GT C до 4 років 3982 бензин Mercedes-Benz AMG GT R до 4 років 3982 бензин Mercedes-Benz AMG GT 43 до 1 року 2996 бензин Mercedes-Benz AMG GT 43 до 1 року 2999* бензин Mercedes-Benz AMG GT 43 4MATIC+ до 1 року 2996 бензин Mercedes-Benz AMG GT 53 4MATIC+ до 2 років 2996 бензин Mercedes-Benz AMG GT 53 4MATIC+ до 2 років 2999* бензин Mercedes-Benz AMG GT 63 S E Performance до 2 років 3982* гібрид (бензин, електро) Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC до 2 років 2925* дизель Mercedes-Benz S 400 d 4MATIC long до 1 року 2925 дизель Mercedes-Benz S 450 до 1 року 2999* бензин Mercedes-Benz S 450 4MATIC long до 1 року 2999 бензин Mercedes-Benz S 500 4MATIC до 1 року 2999 бензин Mercedes-Benz S 500 4MATIC long до 1 року 2999 бензин Mercedes-Benz S 580 e до 1 року 2999 бензин Mercedes-Benz S 580 e long до 1 року 2999 бензин Mercedes-Benz S 580 4MATIC до 1 року 3982 бензин Mercedes-Benz S 580 4MATIC long до 1 року 3982 бензин Mercedes-Benz S 680 Guard 4MATIC до 5 років 5980 бензин Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC до 3 років 2996 бензин Mercedes-Benz Maybach S 680 4MATIC до 5 років 5980 бензин Porsche 718 Cayman GT4 до 1 року 2998 бензин Porsche 718 Boxster 25 years до 1 року 1998 бензин Porsche Taycan до 1 року електро Porsche Taycan 4S до 2 років електро Porsche Panamera 4 Platinum Edition до 1 року 2894* бензин Porsche Panamera 4E-Hybrid до 1 року 2998 гібрид Porsche Panamera 4E-Hybrid Executive до 1 року 2998 гібрид Porsche Panamera 4E-Hybrid Sport Turismo до 2 років 2998 гібрид Porsche Panamera 4S E-Hybrid до 1 року 2998 гібрид Porsche Panamera 4S E-Hybrid Executive до 2 років 2998 гібрид Porsche Panamera 4S E-Hybrid Sport Turismo до 2 років 2998 гібрид Porsche Panamera GTS до 2 років 4395 бензин Porsche Panamera GTS Sport Turismo до 2 років 4395 бензин Porsche Panamera Turbo S до 5 років 4395 бензин Porsche Panamera Turbo S Executive до 5 років 4395 бензин Porsche Panamera Turbo S Sport Turismo до 5 років 4395 бензин Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid до 5 років 4395 гібрид Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Executive до 5 років 4395 гібрид Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo до 5 років 2998 гібрид Porsche Cayenne до 1 року 2995* бензин Porsche Cayenne GTS до 1 року 4395 бензин Porsche Cayenne Coupe S до 1 року 2998 бензин Porsche Cayenne Coupe Turbo до 3 років 4395 бензин Porsche Cayenne Coupe Turbo S E-Hybrid до 5 років 4395 бензин Porsche Cayenne Coupe GT до 5 років 4395 бензин Porsche Cayman S до 1 року 2497* бензин Porsche 911 Carrera 4 S Cabriolet до 5 років 2981* бензин Rolls-Royce Phantom до 5 років 6749* бензин Rolls-Royce Phantom SWB до 5 років 6750 бензин Rolls-Royce Phantom EWB до 5 років 6750 бензин Rolls-Royce Wraith до 5 років 6592* бензин Rolls-Royce Wraith до 5 років 6750 бензин Rolls-Royce Wraith Black Badge до 5 років 6750 бензин Rolls-Royce Dawn до 5 років 6592* бензин Rolls-Royce Dawn до 5 років 6750 бензин Rolls-Royce Dawn Black Badge до 5 років 6750 бензин Rolls-Royce Cullinan до 5 років 6749* бензин Rolls-Royce Cullinan до 5 років 6750 бензин Rolls-Royce Cullinan Black Badge до 5 років 6750 бензин Rolls-Royce Ghost до 5 років 6749* бензин Rolls-Royce Ghost до 5 років 6750 бензин Rolls-Royce Ghost EWB до 5 років 6750 бензин Cadillac Escalade до 3 років 5980 бензин

"Нульову розтаможку" скасували

21 червня у Верховній Раді України підтримали законопроєкт №7418, про який багато сперечалися раніше.

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Закон №7418 повертає оподаткування для товарів, раніше скасоване законом №2142, які ввозять платники єдиного податку першої, другої та третьої групи, а також для підприємств, що не сплачують ввізне мито.

Митна статистика свідчить, що щомісяця втрати доходів до бюджету становили 3 млрд грн та 0,5 млрд грн відповідно.

Головною особливістю скасування оподаткування стало "нульове розмитнення" транспортних засобів з-за кордону. Зараз цю можливість скасували майже для всіх. За час дії закону в Україну без сплати мита й акцизу ввезли понад 119 тис. авто, через що бюджет недоотримав 13 млрд грн.

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Водночас закон №7418 звільняє від сплати збору на обов’язкове державне страхування тих, хто набуває власності на легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Нагадаємо, в Україні також планують запровадити інші зміни щодо перетину кордону й розмитнення "євроблях". У Раді вже зареєстрували кілька законів. Зокрема, проєктом закону №7466 пропонують розмитнювати авто за формулою без врахування його віку та без пенсійного збору.

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