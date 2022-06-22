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Будут платить больше? Какие авто подпадают под налог на роскошь

Ульяна Лебич
22 июня, 10:17
Список авто, подпадающих под налогообложение, недавно обновили

Налог зависит от минимальной зарплаты / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Министерство экономики обновило список автомобилей, подпадающих под оплату так называемого налога на роскошь, что, к слову, зависит от минимальной зарплаты.

Об этом информирует УкрАвтопром.

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Налог на роскошные автомобили распространяется на транспортные средства стоимостью от 375 минимальных зарплат. Поскольку с 1 января 2022 года она выросла до 6,5 тыс. грн, то под налогообложение попадают машины, которые стоят по меньшей мере 2,43 млн грн.